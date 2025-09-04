Operativo municipal retirará neumáticos en desuso en el sector del ex vertedero al norte de Antofagasta

Un gran operativo de retiro de neumáticos en desuso se desarrollará este sábado 6 de septiembre, en coordinación con equipos municipales, agrupaciones medioambientales y voluntarios, como parte de una estrategia para limpiar la ciudad y prevenir focos de contaminación.

La jornada se desarrollará este sábado entre las 08:30 a las 13:30 horas en sectores aledaños al PET municipal, al norte de Antofagasta, donde se espera retirar una gran cantidad de neumáticos abandonados.

El operativo se enmarca en el próximo convenio que suscribirá el municipio y la corporación “Valora Más”, organización que surge a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y que se dedica a recibir, transportar y reciclar neumáticos. En este acuerdo, el municipio se encargará de la recuperación en terreno, mientras que la empresa asume el traslado y el acopio para su posterior reciclaje.

Al respecto, el alcalde Sacha Razmilic, destacó que la medida tiene un doble impacto. “Al recuperar los neumáticos no sólo limpiamos el medio ambiente, sino también quitamos el combustible a las quemas que ocurren en el sector norte de la ciudad, donde se queman cables robados para extraer cobre, lo que provoca apagones en diversos sectores de la comunidad. Por eso este convenio es estratégico, ya que nos permitirá cuidar el medio ambiente y a su vez eliminar el combustible que generan las quemas en este sector”.

Con esta iniciativa, el municipio busca avanzar en un modelo de gestión responsable de residuos y a su vez disminuir las quemas ilegales que afectan la calidad del aire y la seguridad de los vecinos del sector La Chimba.