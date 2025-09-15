Detienen a hombre por microtráfico tras operativo en Quillagua

Detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal de Tocopilla de la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con la Fiscalía, concretaron un procedimiento que permitió la detención en flagrancia de un hombre mayor de edad por el delito de infracción al Artículo 3 de la Ley 20.000.

El operativo se enmarca en una investigación desarrollada a partir de técnicas de análisis criminal e inteligencia policial. Con estos antecedentes, los detectives dieron cumplimiento a una orden de entrada, registro e incautación otorgada por el Juzgado de Letras y Garantía de María Elena, para un inmueble ubicado en Quillagua de la comuna de María Elena, utilizado para la comercialización de drogas.

En el lugar, los oficiales policiales incautaron cocaína base, cannabis, un teléfono celular y dinero en efectivo proveniente de las ventas de sustancias ilícitas, lo que derivó en la detención del imputado.

El subprefecto Aldo Cornejo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Tocopilla, señaló que: “Este procedimiento refleja el trabajo profesional y sostenido de nuestros equipos especializados en la investigación del microtráfico. El compromiso de la PDI es seguir desarrollando acciones que permitan desarticular puntos de venta de drogas y contribuir a la seguridad y tranquilidad de la comunidad”.

En tanto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para la audiencia de control de detención.