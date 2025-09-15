Casi 4 mil fiscalizaciones y 87 detenidos en el despliegue preventivo previo a Fiestas Patrias en la región de Antofagasta

En los días previos a las celebraciones patrias, Carabineros ha dispuesto un amplio despliegue preventivo a lo largo de la región, así lo explicó el jefe de la Zona de Antofagasta, general Cristian Montre.

En este sentido, el oficial señaló que Carabineros ha planificado una amplia estrategia que entrega cobertura preventiva “antes, durante y después” de los días de fiestas, es así como el fin de semana se registraron a nivel regional casi 4 mil controles y fiscalizaciones que incluye la labor habitual de Carabineros, más los servicios extraordinarios por las celebraciones patrias y además los resultados de un control junto a SENDA.

Respecto a los resultados, se contabilizaron 87 detenidos, de estos, 11 fueron por conducir en estado de ebriedad. Asimismo se cursaron 161 infracciones, de las que 154 son al tránsito, principalmente por velocidad.

“Nuestros esfuerzos están puestos en prevenir accidentes de tránsito. Estamos intensificando los controles a conductores, especialmente para detectar consumo de alcohol y drogas, cuidando así la vida de quienes se desplazan por la región en estas fiestas” agregó el general Montre.

Para los días que vienen, se irá reforzando la presencia de personal policial en las calles, para evitar accidentes y acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad en estas fiestas.