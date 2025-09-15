15.6 C
Antofagasta
Martes 16 de Septiembre del 2025 07:13
Facebook Instagram Twitter
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
La Región

Casi 4 mil fiscalizaciones y 87 detenidos en el despliegue preventivo previo a Fiestas Patrias en la región de Antofagasta

Carabineros intensificó controles en toda la Región de Antofagasta, logrando detectar 11 conductores en estado de ebriedad y cursar 161 infracciones, la mayoría por exceso de velocidad.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

En los días previos a las celebraciones patrias, Carabineros ha dispuesto un amplio despliegue preventivo a lo largo de la región, así lo explicó el jefe de la Zona de Antofagasta, general Cristian Montre.

En este sentido, el oficial señaló que Carabineros ha planificado una amplia estrategia que entrega cobertura preventiva “antes, durante y después” de los días de fiestas, es así como el fin de semana se registraron a nivel regional casi 4 mil controles y fiscalizaciones que incluye la labor habitual de Carabineros, más los servicios extraordinarios por las celebraciones patrias y además los resultados de un control junto a SENDA.

Respecto a los resultados, se contabilizaron 87 detenidos, de estos, 11 fueron por conducir en estado de ebriedad. Asimismo se cursaron 161 infracciones, de las que 154 son al tránsito, principalmente por velocidad.

Nuestros esfuerzos están puestos en prevenir accidentes de tránsito. Estamos intensificando los controles a conductores, especialmente para detectar consumo de alcohol y drogas, cuidando así la vida de quienes se desplazan por la región en estas fiestas” agregó el general Montre.

Para los días que vienen, se irá reforzando la presencia de personal policial en las calles, para evitar accidentes y acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad en estas fiestas.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Panadería El Castillo se coronó con la mejor empanada de Antofagasta en competencia municipal
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.