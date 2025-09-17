Declaran Alerta Temprana Preventiva por viento en Antofagasta, Taltal y la provincia de El Loa

La Dirección Regional de SENAPRED informó que, debido al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se declaró Alerta Temprana Preventiva por viento para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal.

De acuerdo al aviso meteorológico A362, se esperan vientos de intensidad normal a moderada en la cordillera, con velocidades entre 60 y 80 km/h, durante la jornada del 21 de septiembre.

La medida, que se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten, busca reforzar la vigilancia y el monitoreo de riesgos, activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) para actuar frente a posibles emergencias.

SENAPRED recomendó a la comunidad informarse sobre el estado del tiempo y adoptar medidas preventivas como alejarse de tendidos eléctricos, árboles y carteles publicitarios que puedan colapsar producto de las ráfagas.