Declaran Alerta Temprana Preventiva por viento en Antofagasta, Taltal y la provincia de El Loa

La medida busca reforzar la vigilancia y el monitoreo de riesgos ante el pronóstico de vientos de hasta 80 km/h en la cordillera.

La Dirección Regional de SENAPRED informó que, debido al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se declaró Alerta Temprana Preventiva por viento para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal.

De acuerdo al aviso meteorológico A362, se esperan vientos de intensidad normal a moderada en la cordillera, con velocidades entre 60 y 80 km/h, durante la jornada del 21 de septiembre.

La medida, que se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten, busca reforzar la vigilancia y el monitoreo de riesgos, activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) para actuar frente a posibles emergencias.

SENAPRED recomendó a la comunidad informarse sobre el estado del tiempo y adoptar medidas preventivas como alejarse de tendidos eléctricos, árboles y carteles publicitarios que puedan colapsar producto de las ráfagas.

