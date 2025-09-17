15.6 C
Antofagasta
Miércoles 17 de Septiembre del 2025 22:36
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Municipalidad de Antofagasta entrega recomendaciones para proteger a las mascotas en Fiestas Patrias

Un llamado a no alterar la dieta de perros y gatos, evitar embutidos, huesos de pollo y riesgos con parrillas realizó el municipio para prevenir emergencias veterinarias durante el feriado.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Con el objetivo de que toda la familia, incluidas las mascotas, disfrute de manera segura las Fiestas Patrias, la Municipalidad de Antofagasta entregó una serie de recomendaciones para el cuidado de perros y gatos durante estas celebraciones.

El médico veterinario del Departamento de Medio Ambiente, Sebastián Cáceres, explicó que lo principal es no alterar la dieta habitual de los animales. “No se recomienda dar nada que no sea el pellet, ya que todo cambio de alimentación puede generar algún cuadro gástrico en el animal. Si uno acostumbra a dar algún premio, como pollo o carne de vacuno, está bien, pero no innovar”, señaló.

El profesional recalcó la importancia de evitar embutidos como chorizos o prietas, que pueden provocar gastroenteritis, y advirtió sobre el peligro de entregar huesos de pollo a los caninos, ya que se astillan y pueden causar perforaciones intestinales o estomacales, lo que incluso puede ser mortal.

Asimismo, recordó que la cebolla es tóxica para los perros, por lo que es necesario tener cuidado con los restos que caen de los anticuchos o que puedan quedar impregnados en la carne.

Otro de los llamados fue a resguardar la disposición de la basura, ya que los animales pueden ingerir desechos dañinos o accidentarse con los pinchos de madera de los anticuchos. Cáceres también advirtió sobre los riesgos de dejar a las mascotas solas en el patio con la parrilla encendida: “pueden posarse sobre ella y quemarse las patas, o incluso volcarla, con el riesgo de sufrir quemaduras por las brasas”.

Finalmente, el veterinario reiteró la importancia de prevenir cualquier accidente, considerando que durante el feriado la atención de los centros veterinarios será más acotada. “Tomar recaudos es fundamental para que las celebraciones no se transformen en emergencias”, concluyó.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Panadería El Castillo se coronó con la mejor empanada de Antofagasta en competencia municipal
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.