Farmacias de turno funcionarán este 18 y 19 de septiembre en la región de Antofagasta

En un comunicado de prensa, el Seremi de Salud Alberto Godoy, informó que la Institución que dirige, generó turnos especiales de farmacia este 18 y 19 de septiembre, con el propósito de facilitar el acceso a quienes así lo requieran.

El personero detalló que la medida – que está en el marco del Programa de Gobierno “Dieciocho Seguro” – obedece a que la condición de feriados irrenunciables de las mencionadas fechas, obliga a las farmacias a cerrar sus puertas, generando una importante disminución de la oferta.

CALENDARIZACION

En la Capital Regional, existirán 10 farmacia de turno; 4 en el sector norte; y 3 en el sector sur, descando que los establecimientos de los extremos de la ciudad aplicarán jornadas de 12 horas, desde las 09.00 del día hasta las 21.00 hrs. A tales recintos se unen 2 en el casco central por espacio de 14 horas; desde las 09.00 hrs hasta las 23.00 hrs.

Paralelamente se suma también una Farmacia de 24 horas de la cadena Cruz Verde de Avda Angamos, frente al Estadio Regional, la que atenderá tanto el 18 como el 19 de septiembre.

El 18 de septiembre los turnos recaerán en cuanto al sector norte, en la Farmacia Ekonofarma (Huamachuco No. 8481-A); Farmacia Botika del Norte (La Florida No. 255); Farmacia Farmavega (Avda. Salvador Allende No. 330) y Farmacia Lautaro (Oviedo Cavada No. 5328).

Respecto del sector sur: Farmacia Cruz Verde (Avda Grecia No. 430); Farmacia Aphoteca (Las Cruces No. 790) y Farmacia Alverida (Edo. Orchard No.1471).

Paralelamente en Antofagasta centro, Farmacias Aphotheca Fal-02 (Manuel Antonio Matta No. 2019) y Farmacia La Económica (Sucre No. 428 – 430)

19 DE SEPTIEMBRE

Respecto del 19 de septiembre, la lista de farmacias del sector norte incluyen Farmacia del Desierto Mef (Bandera 725); Farmacia Vista Hermosa (Oficina Ausonia No. 180); Farmacia Gonzamed (Avda. Antonio Rendic No. 4793); La Económica (Avda Bonilla No. 872) y Farmalife (Benito Ocampo 1146, Local 15).

En sector sur, Plena Salud (Avda. Angamos No.492); La Económica (Avda Argentina No.01975) y Farmacia Antofagasta (Antonio Toro No.920).

En el centro, la nómina considera la Farmacia Salcobrand (Manuel Antonio Matta No. 2503 – 2511) y Farmacia Galeno (Maipú No. 220).

COMUNAS

De la misma forma, y como una manera de asegurar el acceso a medicamentos para la población en toda la región, la Seremi de Salud estableció turnos en el resto de las comunas.

Para este 18 de septiembre, en Calama, el turno corresponde a Farmacia Lackuntur (Latorre No.1497), en horario de 08.00 a 07.59 hrs del día siguiente; en Mejillones, Cruz Verde (Latorre No.812); Taltal, Farmacia O’higgins (O’higgins No. 265); y en Tocopilla, Cruz Verde (21 mayo No.1685). Estas tres últimas en horario de 09.00 a 23.00 hrs.

En San Pedro de Atacama, en tanto, estará de turno la Farmacia Cruz Verde (Caracoles No. 359) entre las 09.00 y las 21.00 hrs).

19 DE SEPTIEMBRE

Para el 19 de septiembre, en tanto, Calama dispondrá de la Farmacia S&G (Avda. Granaderos No.2.205) en horario de 08.00 a 07.59 hrs del día siguiente; Mejillones, Aphoteca (Latorre No.795); Taltal, Farmacia del Desierto Local 2 (Prat No. 711); Tocopilla, Dr. Simi (21 de mayo No.1512). Las tres últimas en horario de 09.00 a 23.00 hrs.

En San Pedro de Atacama dispondrá de la Farmacia Vizcacha (Vilama No. 425 – E) de 09.00 a 21.00 hrs.

PAGINA WEB

Finalmente detalló que la Institución que dirige, tiene la información de los turnos en su sitio web a través del link https://seremienlinea.minsal.cl/asdigital/index.php?mfarmacias, acotando que luego se debe ubicar la gráfica “Busca tu farmacia”, colocando a continuación la respectiva región y localidad.

Añadió que los datos indicados generarán un mapa con puntos destacados de color verde. Al pinchar en éstos, se despliega información respecto del nombre del correspondiente recinto, su ubicación y horarios de atención. En el mencionado sitio, aparecen los turnos de todas las comunas de la región que poseen este tipo de recintos.