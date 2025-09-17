Clausuran definitivamente reconocido clandestino “Casa Piedra” en Antofagasta

El inmueble conocido como “Casa Piedra”, ubicado en la Avenida Radomiro Tomic de Antofagasta, fue clausurado este miércoles 17 de septiembre, por orden de la Delegación Presidencial Regional, en un operativo coordinado por la Seremi de Seguridad e implementado por Carabineros.

Al momento de la intervención policial se encontró un vehículo con encargo por robo desde el 26 de agosto del presente año, razón por la cual se detuvo a una persona por receptación.

El Seremi de Seguridad Jorge Cortés-Monroy explicó que “estamos cumpliendo una decisión que va a ser de carácter permanente en lo sucesivo, respecto de lugares donde se infrinja la ley de alcoholes principalmente. En este caso la decisión adoptada responde a los requerimientos tanto de Carabineros, como del Ministerio de Seguridad Pública efectuados a la Delegación Presidencial. En cumplimiento de esa orden hemos precedido a la clausura definitiva del local y a comunicarle a los moradores que el mismo se encuentra clausurado por decisión administrativa”.

En tanto, el Coronel Hector Cabrera, Prefecto de Carabineros de Antofagasta, detalló que “nos encontramos junto al Seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, realizando una diligencia en la cual se nos dispone por parte de la Delegación Presidencial, realizar la clausura de un domicilio en el sector norte de la comuna, denominado Casa Piedra, donde han ocurrido varios eventos durante 2024 y 2025. En este sentido, con apoyo de personal del GOPE de Carabineros, ingresamos al lugar y encontramos también en el interior un vehículo, el cual mantenía encargo vigente desde agosto de 2025, sustraído también en el sector norte de la comuna”.

Por su parte, la Seremi de Gobierno, Paulina Larrondo afirmó que “el cierre del clandestino de “Casa Piedra” responde a la decisión implacable que tiene nuestro Gobierno respecto a no tolerar este tipo de acciones que genera inseguridad y problemas a nuestras familias, vamos a seguir trabajando para llevar la tranquilidad a los barrios, para que las familias puedan realizar sus vidas tranquilas”.

Cabe destacar que esta acción fue ordenada desde el 4 de septiembre, vía resolución de la DPR, por solicitud del Ministerio de Seguridad Pública, para devolverles la tranquilidad a los vecinos y vecinas del sector.