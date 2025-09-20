Declaran Alerta Temprana Preventiva por vientos en la Región de Antofagasta

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró Alerta Temprana Preventiva por evento de viento para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, durante la noche de este sábado 20 y la jornada del domingo 21 de septiembre se espera la ocurrencia de viento normal a moderado en el litoral de la región, con intensidades de 25 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. En la cordillera, en tanto, podrían registrarse velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

Desde SENAPRED señalaron que la medida se mantendrá vigente mientras las condiciones meteorológicas lo ameriten y busca reforzar la vigilancia y coordinación de los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Entre las recomendaciones, se llama a la población a asegurar techumbres y objetos en patios o balcones, evitar la exposición innecesaria a zonas de riesgo, extremar precauciones en la conducción por posibles dificultades de visibilidad y tomar resguardos en actividades marítimas y de montaña.