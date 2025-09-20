14.6 C
Antofagasta
Lunes 22 de Septiembre del 2025 02:11
Declaran Alerta Temprana Preventiva por vientos en la Región de Antofagasta

La medida se extiende a la provincia de El Loa y a las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, donde se prevén ráfagas de hasta 80 km/h.

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró Alerta Temprana Preventiva por evento de viento para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, durante la noche de este sábado 20 y la jornada del domingo 21 de septiembre se espera la ocurrencia de viento normal a moderado en el litoral de la región, con intensidades de 25 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. En la cordillera, en tanto, podrían registrarse velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

Desde SENAPRED señalaron que la medida se mantendrá vigente mientras las condiciones meteorológicas lo ameriten y busca reforzar la vigilancia y coordinación de los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Entre las recomendaciones, se llama a la población a asegurar techumbres y objetos en patios o balcones, evitar la exposición innecesaria a zonas de riesgo, extremar precauciones en la conducción por posibles dificultades de visibilidad y tomar resguardos en actividades marítimas y de montaña.

