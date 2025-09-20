14.6 C
Antofagasta
Domingo 21 de Septiembre del 2025 04:51
San Pedro de Atacama

Fiscalizaciones en San Pedro de Atacama dejan 10 infracciones en el marco del plan “Por un 18 Seguro”

Nueve de las infracciones fueron por exceso de velocidad y una por transporte irregular de alimentos.

Por El Diario de Antofagasta
En el contexto del plan “Por un 18 seguro”, la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, llegó hasta San Pedro de Atacama para supervisar las acciones de fiscalización desplegadas en la comuna durante este fin de semana largo por Fiestas Patrias.

La autoridad trabajó en conjunto con el Delegado Provincial de El Loa, Miguel Ballesteros Candia, Carabineros de Chile de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama (dependiente de la prefectura de El Loa), el Seremi de salud, Alberto Godoy Tordoya, además funcionarios de esta repartición y de la Seremi de Seguridad Pública.

Fue así que se cursaron nueve infracciones a conductores por ir a exceso de velocidad y una infracción al conductor de un camión que transportaba alimentos, específicamente frutas, verduras y chicha, sin ningún tipo de autorización ni guía de despacho.

Las entidades recalcaron que seguirán desplegados en toda la región para asegurar el orden y tranquilidad en estos días festivos, recordando a la comunidad el tomar todas las medidas de autocuidado necesarias para celebrar con responsabilidad.

