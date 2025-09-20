14.6 C
Antofagasta
Domingo 21 de Septiembre del 2025
Talento en vez de peleas: Épica batalla de caporal en las ramadas de Antofagasta arrasa en las redes sociales

Lejos de las peleas y excesos que marcaron celebraciones en algunas ciudades, en Antofagasta lo que se volvió viral durante los festejos patrios fue una inesperada “batalla” de caporal que reunió a dos grupos de jóvenes que mostraron talento, tradición y energía, siendo ovacionados por el público.

Por El Diario de Antofagasta
Las Fiestas Patrias en Antofagasta dejaron una postal que rápidamente se tomó las redes sociales. Mientras en diferentes puntos del país circularon registros de peleas y desórdenes en fondas y ramadas, en la capital regional lo que se viralizó fue algo muy distinto: una “batalla de caporal” en pleno corazón de las celebraciones.

El video, que ya suma miles de reproducciones en Instagram y otras plataformas, muestra a dos equipos de tres jóvenes cada uno enfrentándose en la pista, no con golpes ni empujones, sino con pasos y destrezas del caporal, danza folclórica originaria de los Andes y muy arraigada en el norte de Chile.

El ambiente fue de fiesta total: cientos de personas rodearon el improvisado escenario y animaron a los bailarines, que se lucieron con energía, acrobacias y despliegue artístico.

Muchos usuarios en redes compararon la escena con la película “¿Y dónde están las rubias?”, cuando dos grupos se enfrentan en un duelo de baile. En esta ocasión, el ritmo del caporal marcó el pulso de un momento que no solo fue entretenido, sino que también rescató la identidad cultural del norte del país.

Los comentarios en redes han ido desde el orgullo por ver a la juventud revalorizando tradiciones, hasta elogios a la energía y coordinación de ambos grupos.

