14.6 C
Antofagasta
Lunes 22 de Septiembre del 2025 02:10
Facebook Instagram Twitter
Internacional

Histórico triunfo: Chileno gana el Gran Premio de los Audubon Photography Awards

Felipe Toledo Alarcón se convirtió en el primer chileno en obtener el máximo galardón del certamen gracias a su fotografía de un martín pescador en Valdivia. Además, otros tres fotógrafos nacionales fueron reconocidos en distintas categorías, destacando la presencia de Chile en el concurso internacional.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen: www.audubon.org

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

El fotógrafo chileno Felipe Toledo Alarcón obtuvo el Gran Premio en los Audubon Photography Awards con una destacada fotografía de un martín pescador (Megaceryle torquata) tomada en Valdivia, región de Los Ríos. Además, otros tres chilenos fueron premiados en categorías específicas del concurso, que cada año celebra la belleza de las aves y promueve su conservación en un contexto marcado por la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Así lo dio a conocer Biobío Chile, indicando que este reconocimiento es histórico, ya que es la primera vez que un chileno obtiene el premio mayor en este certamen, el que además por primera vez incluyó participantes de Chile y Colombia.

Al respecto, el ganador, Felipe Toledo relató que logró capturar la imagen después de que el ave realizara seis inmersiones, momento en el que rompió la superficie del agua mostrando su belleza, elegancia y fuerza.

gran premio felipe esteban toledo alarcon martin pescador 1200x675 1
“Gran Premio” de los Audubon Photography Awards / Felipe Toledo (@fotobiologo).

Entre los otros ganadores nacionales, Caro Aravena Costa fue reconocida por una imagen de flamencos chilenos en Puerto Natales, Francisco Castro Escobar por una escena costera con un pilpilén común en Antofagasta, y Héctor Morales se llevó el premio en la categoría de video con una grabación de un Arasarí acollarado en Ecuador.

aves en los paisajes de chile caro aravena costa flamenco chileno 1200x800 1
Categoría “Aves en los paisajes de Chile” / Caro Aravena (@caro.aravena.costa).
aves costeras de chile francisco castro escobar pilpilen comun 1200x800 1
Categoría “Aves costeras de Chile” / Francisco Castro Escobar (@fco.castro.e).
Categoría “Video” / Héctor Morales.

Puedes ver todas las impresionantes fotografías capturadas para este concurso, junto a todos los detalles de esta celebración anual que revela la viva esencia de las aves a través de la imagen, ingresando al siguiente link: https://www.audubon.org/es/revista/premios-de-fotografia-audubon-2025-ganadores

Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Fiscalizaciones en San Pedro de Atacama dejan 10 infracciones en el marco del plan “Por un 18 Seguro”
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.