Fiscalizan fondas en sector Ruinas de Huanchaca en Antofagasta: controles migratorios, sumarios sanitarios e infracciones de tránsito

En el marco del plan “Por un 18 seguro”, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente; la Seremi de Gobierno, Paulina Larrondo Vildósola; y la Seremi (s) de Salud, Leonor Castillo Díaz, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, encabezaron un nuevo operativo de fiscalización en Antofagasta, que se suma a las casi 300 inspecciones que se han realizado en estos días a lo largo de la región.

En esta ocasión, las autoridades, policías y fiscalizadores se desplegaron en la zona sur de la ciudad, específicamente en las fondas instaladas en el sector de las Ruinas de Huanchaca y el Club “Casa Campo Rodeo”, para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, migratoria y de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante el procedimiento, la PDI realizó 11 controles migratorios, mientras que la Seremi de Salud fiscalizó cuatro locales, logrando concretar un sumario sanitario.

Por su parte, Carabineros efectuó 47 controles de identidad, 32 controles vehiculares y fiscalizó dos locales comerciales y nueve fiscalizaciones por Ley de Alcoholes, dejando un saldo de nueve infracciones por la Ley de Tránsito.