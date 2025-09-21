14.6 C
Antofagasta
Lunes 22 de Septiembre del 2025 02:11
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Fiscalizan fondas en sector Ruinas de Huanchaca en Antofagasta: controles migratorios, sumarios sanitarios e infracciones de tránsito

Autoridades desplegaron un operativo en las fondas ubicadas en el sector Ruinas de Huanchaca y el Club Casa Campo Rodeo, en el marco del plan “Por un 18 seguro”.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

En el marco del plan “Por un 18 seguro”, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente; la Seremi de Gobierno, Paulina Larrondo Vildósola; y la Seremi (s) de Salud, Leonor Castillo Díaz, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, encabezaron un nuevo operativo de fiscalización en Antofagasta, que se suma a las casi 300 inspecciones que se han realizado en estos días a lo largo de la región.

En esta ocasión, las autoridades, policías y fiscalizadores se desplegaron en la zona sur de la ciudad, específicamente en las fondas instaladas en el sector de las Ruinas de Huanchaca y el Club “Casa Campo Rodeo”, para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, migratoria y de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante el procedimiento, la PDI realizó 11 controles migratorios, mientras que la Seremi de Salud fiscalizó cuatro locales, logrando concretar un sumario sanitario.

Por su parte, Carabineros efectuó 47 controles de identidad, 32 controles vehiculares y fiscalizó dos locales comerciales y nueve fiscalizaciones por Ley de Alcoholes, dejando un saldo de nueve infracciones por la Ley de Tránsito.

Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Fiscalizaciones en San Pedro de Atacama dejan 10 infracciones en el marco del plan “Por un 18 Seguro”
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.