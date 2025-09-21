Detectan transporte clandestino de 50 crías de aves en cajas de jugo por paso fronterizo Los Libertadores: 17 de los ejemplares murieron

Un desgarrador caso de maltrato animal detectaron funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas quienes incautaron 50 crías de aves que pretendían ser ingresadas a Chile a través del paso Los Libertadores. La situación quedó al descubierto cuando fiscalizadores seleccionaron un vehículo particular en el que viajaban 2 ciudadanos chilenos.

Cruel hallazgo

Al momento de la inspección, uno de los funcionarios se percató de que en la guantera había dos envases vacíos de alimento para ave, por lo que preguntó a los ocupantes del vehículo por esta situación, sin obtener respuestas.

De esta forma, se realizó un chequeo exhaustivo que comenzó preguntándole a los pasajeros si portaban mercancías que declarar, recibiendo una respuesta negativa. Sin embargo, al revisar la vestimenta de uno de los viajeros, encontraron 25 envases de jugos dentro de los cuales había ocultas diversas aves. Posteriormente, al ser revisado el acompañante, la inspección arrojó el mismo resultado.

Lamentablemente, los funcionarios pudieron constatar que 17 de las 50 aves perecieron debido a las condiciones del viaje, asfixia y deshidratación. Mientras se espera que los ejemplares sobrevivientes reciban la atención necesaria para estar a salvo.

Al respecto, el Director Regional de la Aduana de Los Andes (S), Henry Domingo Jorquera explicó que “En este procedimiento, funcionarios pudieron detectar el ingreso de 50 aves que no habían sido declaradas, viajando en las peores condiciones en un evidente caso de maltrato y sin contar con la documentación correspondiente, lo que representa un claro peligro para nuestra fauna, ya que no sabemos si estos animales pueden portar algún tipo de enfermedad, por lo que se realizó un trabajo conjunto con el organismo a cargo, en este caso, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”.

Siguiendo con el procedimiento, el SAG determinó que las aves incautadas no eran parte del listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), no obstante, sí se constituía la figura de maltrato animal según regula la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Una vez denunciados los hechos al Ministerio Público, el fiscal a cargo del caso decretó que la investigación estuviera a cargo de la Policía de Investigaciones. En tanto, los dos ocupantes del vehículo pasaron a control de detención.