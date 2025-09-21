VIDEO | Cámaras de televigilancia permiten detener a sujeto que robó en local comercial de Mejillones

Un robo registrado la madrugada de este domingo 21 de septiembre, cerca de las 03:25 horas, fue frustrado en Mejillones gracias a las cámaras de televigilancia municipal. Los dispositivos captaron a un sujeto saliendo por la ventana de un local comercial con una bolsa y el rostro cubierto con una capucha.

El individuo sustrajo bebidas alcohólicas desde el recinto cerrado, pero de inmediato se dio aviso a Carabineros de la Tenencia de Mejillones, quienes realizaron un rápido procedimiento que permitió recuperar las especies robadas y detener al responsable.

Durante el operativo, también se incautaron las prendas utilizadas en el delito, las cuales habían sido desechadas en la basura para ocultar la evidencia.

Toda la información quedó registrada en la Central de Cámaras, y los antecedentes fueron entregados a Carabineros para la respectiva denuncia.

https://videopress.com/v/E6RXTuYi?resizeToParent=true&cover=true&preloadContent=metadata&useAverageColor=true