“Quemas de basura”: Ricardo Díaz asumió como miembro del COE abordando la problemática que afecta al sector norte de Antofagasta

"He intentado infructuosamente reunirme con el delgado presidencial, quien además por normativa preside el Comité, con el objetivo de poder articular una solución directa y concreta para las quemas, pero no he tenido respuesta", aseguró el jefe regional.