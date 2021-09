¿Contaminación?: Viralizan imágenes de manchas negras en la arena de Playa Amarilla de Antofagasta

A través de sus redes sociales, usuarios, denunciaron que la arena de la Playa Amarilla, ubicada al extremo sur de la capital regional, está con manchas negras, lo que les hace sospechar de una supuesta contaminación a causa de residuos tóxicos. Lamentablemente, por medio de otros videos, esta situación también se replica en el mar.

La Playa Amarilla, queda en el lado sur de Antofagasta y es concurrida por gran parte de la población, la cual llega hasta ese sitio para descansar y disfrutar con amigos y/o familia. Por esta razón, no es de extrañar cuando usuarios, particularmente en Instagram, comenzaron a compartir un video con una situación indignante.

La cuenta que subió el extracto para difundir y alertar sobre esta extraña situación en la arena de la playa es Chile North, un sitio web que tiene como intención difundir contenido de surf y bodyboard, sin embargo, por medio de su correo electrónico recibieron este video, seguido de una nueva persona que les envió otro.

Publicidad

Consideraron correcto compartir el contenido, ya que, a pesar de no ser expertos en el tema, es algo que les preocupa. No obstante, más allá de esta acción no tienen mayor información, o respuestas sobre este indignante problema. A su vez, gracias a esta difusión, la comunidad puede compartir las imágenes para así poder llamar la atención de las autoridades que deben tomar cartas en el asunto.

El primer video, corresponde una recopilación de imágenes donde la persona enfoca el arena y es ahí donde se aprecian manchas muy grandes oscuras que se extienden hasta la costanera. Así también se muestra como la persona que está grabando al tocar y levantar su mano esta queda con manchas parecidas a cuando uno toca carbón mojado.

Créditos: Captura de pantalla video Chile North

Por otro lado, en el segundo se puede apreciar como unos jóvenes al estar dentro del mar hay círculos de marcas negras que se separan del océano, parecido a la reacción de cuando uno mezcla aceite y agua. Estas están por varios sectores del océano en la playa.

Esta problemática no solo ha indignado a la población, sino también los ha preocupado, ya que particularmente en verano, muchas familias llegan al sector a disfrutar de la costa, y esta posible contaminación puede provocar algún tipo de reacción en el organismo.

Así también, considerando que quienes habitan los océanos son seres vivos que merecen respeto, es repudiable que algo así siga ocurriendo. El llamado es a tener precaución y denunciar este tipo de hechos en la región.

Por último, es importante mencionar, que las autoridades de medio ambiente no han podido dar declaraciones al respecto, pues aún no hay mayor información sobre el asunto. A pesar de las teorías que rondan por el internet, estas no dejan de ser supuestos, ya que no se ha confirmado cuales son las razones de estas marcas negras en el arena.