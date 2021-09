Justicia para Cony: Tribunal prolonga por 45 días más la investigación

Este 01 de septiembre se cumplieron cuatro meses desde el fatídico día donde Constanza Morales y su perrita Nori perdieron la vida debido a la imprudencia e irresponsabilidad de una conductora que intentó darse a la fuga. Es por esto, que hoy se llevó a cabo la primera audiencia en el tribunal de Antofagasta, mientras que familiares y amigos de la joven se reunieron en el exterior del establecimiento para manifestarse y exigir justicia.

Fue el 01 de mayo, del presente año, cuando Constanza Morales y su fiel compañera perruna Nori salieron a dar un paseo aprovechando la jornada destinada al deporte impuesta por el Minsal, para las ciudades en cuarentena. Esta era un actividad recurrente que realizaba Cony, pues era muy dedicada con el cuidado de su perrita, debido a que, según sus cercanos, era una fiel amante de los animales.

Sin embargo, todo cambió cuando una imprudente e irresponsable conductora atropelló a ambas y acabó con sus vidas en la criticada Avenida Salvador Allende. La mujer en cuestión, no prestó auxilio, ni tampoco llamó o pidió ayuda a los profesionales de la salud, sólo dejo los cuerpos a una lado de la calle y decidió huir, no obstante, quienes presenciaron el accidente la detuvieron antes de que pudiera lograrlo.

Dicho esto, quienes transcurrían por la avenida y presenciaron el atropello mencionaron que además de la imprudencia de la conductora, al parecer esta estaría bajo los efectos del alcohol y es por esto que la familia pide una sentencia justa para quien le arrebató la vida a Constanza y Nori. Esperando desde ese día que la justicia actuara adecuadamente y le otorgara a la culpable una sentencia que representara la gravedad del accidente, lo que no ha sido así.

AUDIENCIA

Lamentablemente después de cuatro meses aún no consiguen respuesta alguna que les pueda dar algo de paz, pese a manifestarse en varias oportunidades de manera pacífica pidiendo prisión preventiva para la conductora. Lo que se replicó en la audiencia de este 08 de septiembre, donde las voces en unidad y alzadas pidieron desde temprano justicia en las afueras del Tribunal de Antofagasta.

Respecto a la audiencia, hoy se citó para confirmar si se cerraba o no la investigación, además de evaluar la opción de si esta se prolongaría, y así fue. Se determinó que la formalización se extenderá por 45 días más, bajo la excusa de que existen documentos faltantes, por ende, se debe esperar a que estos lleguen.

Motivo de esto se agendó una nueva audiencia el 25 de octubre a las 8:30 horas, respetando las medidas cautelares interpuestas en un comienzo.

Finalmente, ante lo ocurrido, Catherine Rementería, prima de Constanza comentó que “Como familia lo que queremos es que se hagan las cosas como corresponde, hubiera sido ideal que cumplieran los plazos, pero ya que no se pudo lo que queremos es que se haga justicia por mi prima, que su muerte no quede impune y que no se normalicen situaciones o patrones que ponen en peligro a la comunidad entera, pues como hemos hecho énfasis esto no fue un accidente, sino más bien una imprudencia que tuvo como consecuencia la muerte de una persona y su mascota“.