¡La mejor de Antofagasta!: Local STIPE gana por segundo año consecutivo el premio a la mejor empanada de la ciudad

La tradicional actividad fue realizada en la explanada del estadio regional Calvo y Bascuñán, a partir de las 11:00 horas de la mañana de este lunes 13 de septiembre y participaron como candidatos posibles a ganar el premio, los locales de, “Empanadas Shirley“, Fábrica de Empanadas “Cardamomo´s”, “Doña Norma“, “Amasandería Janita”, “Stipe”, “La Diferencia”, “Empanadas La Peco“, “La Mía Empanada”, “Empanadas Tradiciones”, Empanadas “La Martuca” y la Amasandería Dennis “El Sabor Familiar”.

El evento enmarcado en las fiestas patrias 2021, además, contó con diferentes muestras de gastronomía chilena por parte de las instituciones Santo Tomás, INACAP, AIEP y La Chimba “Cocina con Sentido”, en las que se destacaron el charquicán, los dulces de pica, las peras al vino, cochayuyo con picante, arroz con leche, carapulcra y el guiso de mote.

Para este año, los criterios que ese utilizaron para la elección de la mejor empanada de pino fueron su presentación, la masa, la textura, el color, el relleno, su sabor y la armonía que se tuvo entre todos estos ingredientes. Angélica Acuña, Directora de la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena del Centro de Formación Técnica de Santo Tomás sede Antofagasta y Jurado del concurso, comentó que, “es muy importante que los condimentos estén bien logrados, para dar con una buena empanada, como jurado sabemos cuando a veces, estos pueden estar saturados o faltos de ellos, por lo que nos fijamos mucho en el equilibrio que existe entre todos los ingredientes al momento de probarlas”.

Por su parte, la Alcaldesa Subrogante, Yamileth Guzmán, agregó sobre la actividad que, “para la Municipalidad de Antofagasta esto es sumamente importante porque, nuevamente la Municipalidad vuelve a las calles, a trabajar, dado que, con la pandemia, se vivió una situación más compleja, en cambio ahora podemos volver a las actividades propias para tener mayor cercanía con la comunidad. Lo que nosotros esperamos es que las cifras respecto a Covid-19, continúen bajas, para que esto pueda seguir avanzando y así poder contactarnos aún más con la gente de la ciudad”.

Finalmente, Francesca Zlatar, dueña del local Stipe que se adjudica por segundo año consecutivo el premio a la mejor empanada de Antofagasta, se mostró muy contenta con este reconocimiento y agradecida con la comunidad, explicando igualmente que, la receta que ellos manejan tiene una trayectoria familiar de más de 30 años y que no ha sido modificada a través de los años, manteniendo incluso los ingredientes originales. “Es un honor para nosotros llevar el legado de mi papá, dado que la receta viene de él. También, consideramos que este premio es atribuible a nuestros trabajadores que han estado por años en el local, si no fuera por el equipo que tenemos, el premio no sería posible”.