Municipio de Antofagasta realiza trato directo por $1.100 millones de pesos con empresa de recolección de basura

Un trato directo por más de $1.100 millones de pesos aprobó el concejo Municipal de Antofagasta con la empresa de recolección de basura Demarco, que recibirá un pago mensual de $220.454.020 por concepto de barrido de calles y recolección de basura.

El contrato firmado por el Alcalde Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli) se extenderá por cinco meses, hasta el 26 de marzo del año 2022 y fue aprobado tras la realización de dos concejos municipales extraordinarios, uno de los cuales no fue transmitido con señal de video como sucede con otros y el cual no estuvo exento de polémica, por cuanto los diferentes concejales se abstuvieron en primera instancia, debido a posibles irregularidades.

La primera de ellas es que la apertura de la licitación se realizó con muy poca anticipación, por lo cual no se presentaron suficientes empresas oferentes del servicio ni cumplieron con las bases. Así, la administración Velásquez decidió realizar un trato directo con la empresa Demarco, exactamente lo mismo que realizó con la misma empresa su predecesora, Karen Rojo.

Asimismo, tras la tensa sesión, en la cual los concejales acusaron que la documentación para avalar el millonario negocio se les entregó fuera del plazo legal y muy poco antes de vencimiento del anterior contrato, se determinó realizar un nuevo concejo municipal extraordinario.

En esa instancia finalmente el trato directo fue aprobado, aunque no de forma unánime. Asimismo, la mayor parte de los concejales que aprobaron el contrato, hicieron ver que su voto obedecía únicamente a que la administración Velásquez no les dejó otra alternativa, ya que votar en contra podría haber implicado que la ciudad quedara sin recolección de basura, desatando una crisis sanitaria incalculable. Sin embargo, en la ocasión la mayoría de los integrantes del concejo dejaron en claro que en una próxima oportunidad se requerirá que el proceso de licitación se realice con mayor tiempo y que otras empresas puedan postular, o bien que sea el próximo municipio quien en forma directa asuma la recolección de basura, sin necesidad de subcontratar.

En un concejo municipal de urgencia finalmente fue aprobado el trato directo.

El concejal Waldo Valderrama señaló que entiende la necesidad de realizar un trato directo debido a que hubo una “licitación fallida”, si bien considera que existe una inconsecuencia por parte del Alcalde Jonathan Velásquez, quien como concejal se opuso tenazmente a los tratos directos y prometió una gestión diferente a su predecesora.

En tanto, la concejala Natalia Sánchez indicó que los tratos directos “son una forma que permiten a los alcaldes de forma autoritaria tomar las decisiones, para poder garantizar los negocios dentro de la municipalidad, así lo hizo Karen Rojo, y su mejor aprendiz ha sido el alcalde Velazquez“, añadiendo además que existen denuncias de que los trabajadores serían mantenidos “sin un lugar para ir al baño, que su colación dure apenas 30 minutos, que no acumulen antigüedad, etc.“

Por su parte el Alcalde Jonathan Velásquez no se ha referido al tema, tampoco en sus redes sociales donde ha publicado videos de artistas y eventos o enviando saludos a la Iglesia Evangélica, pero no ha emitido declaraciones respecto a este trato directo que influye directamente en el presupuesto municipal y la recolección de basura en la ciudad. Durante el concejo municipal sí se refirió al tema, indicando que no hay nada ilícito en el contrato y que no debieran existir suspicacias.

