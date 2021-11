Antofagasta: Vacunatorio de Gimnasio Empalme se traslada al liceo Industrial

La Dirección de Salud de Corporación Municipal de Desarrollo Social, informó que a partir de este viernes a las 12:00 horas, dejó de atender público el punto de vacunación ubicado en el Gimnasio Empalme, trasladándose a partir del lunes 8 a las dependencias del Liceo Industrial A-16.



La referente técnico encargada del proceso de vacunación, Verenice Gómez, manifestó que esta medida ha sido concientizada con la comunidad del sector por lo que se espera que a partir del día lunes los usuarios que requieran de su segunda dosis o vacuna de refuerzo, se trasladen a este lugar que ya había sido punto de vacunación anteriormente.



“Este traslado es principalmente para favorecer la cercanía de nuestros funcionarios del Cesfam Rendic al vacunatorio del Liceo Industrial ya que ellos están a cargo de este lugar de vacunación”, comentó la enfermera de la Dirección de Salud de CMDS.



Con esta modificación, se mantienen los seis lugares de vacunación dispuestos por la APS, es decir: Complejo Deportivo Escolar, Cesfam Centro-Oriente, Cesfam Juan Pablo II, Cesfam María Cristina Rojas, Cesfam Valdivieso y Liceo Industrial A-16. A ellos se suma el de la explanada del Estadio Regional cuya operatividad corresponde a Seremi de Salud.



Asimismo, se mantendrán los horarios de atención, de lunes a jueves de 09:30 a 16:00hrs y viernes de 09:30 a 15 horas.



Llamado a respetar aforos



La encargada de vacunación explicó que en cuanto a la vacunación escolar el público objetivo son 36 mil estudiantes a nivel comunal, de los cuales ha recibido su primera dosis solamente el 50 % por lo que es importante que los padres, apoderados o tutores, acudan a los lugares de inoculación en las fechas que les corresponda.



“Dentro de los últimos días y semanas hemos visto una gran afluencia de público en nuestros puntos de vacunación, principalmente de los más pequeños que son los escolares, por lo que hacemos un llamado a la comunidad a que respeten el cronograma que tiene establecido cada Cesfam. Recordar que la programación es entre los Cesfam y los encargados de salud de cada establecimiento educacional. Hacemos un llamado a esperar esa coordinación ya sea para primera o segunda dosis, todo esto viendo el beneficio de no acumular una mayor cantidad de gente en los puntos y no sobre pasar los aforos establecidos”, agregó Verenice Gómez.



Finalmente, sobre la disponibilidad de vacunas, la enfermera dijo que stock de Cansino no hay en la región ni en el país “actualmente las vacunas que se están utilizando son AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, y cuando llegan usuarios que han recibido o completado esquema en el extranjero revisamos la normativa que corresponde”, concluyó.