Cumplirá 14 años de presidio: Corte de Apelaciones Antofagasta rechazó nulidad para el femicida Félix Fernández

A más de un año de haber sido declarado culpable por el delito de Femicidio Consumado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Félix Rodrigo Fernández Frías, y confirmó el fallo dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, debiendo cumplir una condena de 14 años de presidio efectivo como el autor del Femicidio Consumado, ocurrido en la capital regional en junio de 2019.

Fue así que, la Segunda Sala del tribunal desestimó de forma unánime la nulidad presentada por la defensa, considerando que el argumento no presenta “errores que lleven a concluir que el discurso judicial no es suficiente para justificar la decisión de condena”, resolvió la corte, agregando que la condena se basó no “sólo en una confesión”, sino que “en este caso concurren un sinnúmero de otras circunstancias largamente explicadas en la sentencia en estudio y revisadas en forma somera en esta resolución, siendo destacado el hecho que el imputado, único testigo presencial, supuestamente descolgara a la víctima para intentar salvarla, y después en vez de pedir ayuda comience a ordenar la pieza y, por sobre todo, que nada dijera del eventual suicidio a su hermano el día de los hechos y al Fiscal nada sino hasta el juicio”.

En tanto, para anular la pena legalmente impuesta, “debió alegarse infracción al artículo 69 del Código Penal, y al no hacerlo el recurrente, no otorga competencia para efectuar revisión y/o declaración sobre este punto, y siendo este un recurso de derecho estricto, sólo cabe concluir que debe rechazarse el recurso también en esta segunda causal”, sentenció.