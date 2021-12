Minera Escondida aumenta sus ingresos un 78% reportando ganancias por US$ 2.663 millones en periodo enero-septiembre del 2021

De acuerdo al reporte de la compañía, las actividades del yacimiento ubicado en la región de Antofagasta reportaron un ingreso de US$ 3.963 millones, alza que se explica por el mayor precio del cobre. Contabilizó impuestos por US$ 1.238 millones y US$ 433 millones por distribución de dividendos.