Profesora de Antofagasta realiza cápsulas virtuales y ecológicas para niños y niñas durante el confinamiento

El Coronavirus COVID-19 cambió nuestra rutina de manera radical tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El confinamiento obligó a las familias y a los más pequeños del hogar a mantenerse en las paredes del hogar, convirtiendo el hogar en salas de clases y oficinas momentáneas.

Tanto padres como madres deben seguir trabajando en pandemia y algunos, de manera involuntaria, descuidan el acompañamiento en las clases virtuales de sus hijos.

Sin embargo, la Profesora y Educadora de Párvulos, Marcela Torres Escalera, decidió entregar su conocimiento para ayudar en el desarrollo humano de los niños con talleres virtuales, interactivos y ecológicos, para que puedan aprender jugando.

Al respecto, la joven procesional declaró que “todo partió por querer ayudar a un grupo de exapoderados de algunos jardines infantiles en donde estuve trabajando, puedo dar gracias que siempre me llevé bien con los papás y mamás, generando lazos de confianza y cariño que todavía perduran. Iniciada la pandemia los niños y niñas debieron comenzar su clases de forma virtual, una plataforma completamente nueva para todos y al ser tan pequeños (transición menor) no lograban crear lazos con sus nuevas Educadoras y no “pescaban” las clases, ahí algunos me pidieron si podían hacerles clases de nivelación o apoyo”

“Lamentablemente por mis horarios laborales me era imposible mantener una regularización, pero les grababa videos cortos por WhatsApp y luego comencé a subirlos a YouTube y mi sorpresa fue que estos videos los comenzaron a compartir entre más apoderados y decidí crear una cuenta en Instagram, en la cual subiría fotos o compartiría tips también, grata fue mi sorpresa ya que no sólo comenzaron a seguirme padres y madres, sino que también Educadoras, Educadores, Técnicos y estudiantes”, aseguró.

Marcela explicó que sus cápsulas virtuales están enfocadas para niños en niveles medio y transición pero actualmente se encuentra preparando material para Sala Cuna.

“Si buscan videos para entretener a sus niños, más ahora que parece que fuese obligación ponerles Youtube, busquen videos que enseñen y estimulen la creatividad de sus hijos y usando materiales que tienen en todas las casa y mi canal es el indicado”, explicó.

La profesional utiliza las plataformas de Instagram (@profeeducadora) y YouTube (MunekitaTopa) para colgar su contenido, el cual ha recibido muy buenos comentarios y gran alcance en redes sociales.