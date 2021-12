“Un milagro de navidad”: Liceo Óscar Bonilla A-26 dobla la mano al Alcalde de Antofagasta y edil echa pie atrás en su decisión de reemplazar a directora

Felices se encuentran los integrantes de la Comunidad Educativa del Liceo Óscar Bonilla de Antofagasta, luego que el Alcalde de Antofagasta revirtiera la decisión de dejar fuera del cargo a la actual directora, Genoveva Williams Baussa, docente que lleva 32 años años al servicio del establecimiento y 5 años como directora del recinto educacional.

Los apoderados, docentes, alumnos y profesores habían realizado manifestaciones frente a la casa consistorial, con el fin de conseguir una reunión con el alcalde de la comuna y solicitarle una solución para lo que consideraban una injusticia, dado que el municipio decidió realizar un concurso público para renovar la dirección del establecimiento. La actual directora, por sus calificaciones, logró quedar en la terna final, pero en esa etapa es el alcalde quien selecciona al ganador o ganadora del concurso, entre los tres finalistas.

Es allí donde se generó el conflicto, por cuanto el alcalde decidió desechar a la directora con 32 años de experiencia en el recinto y optar para seleccionar en el cargo a otro postulante ajeno al recinto, proveniente de Doñihue.

Tras la molestia de los alumnos y apoderados, quienes acusaran a la autoridad comunal de no escuchar sus argumentos ni reconocer los logros del establecimiento, prestando más atención a su celular en una reunión, el hecho fue dado a conocer a la opinión pública mediante este periódico.

Es entonces, que de acuerdo a la comunidad educativa, se produjo lo que calificaron como un “milagro de navidad”. El Alcalde Jonathan Velásquez llamó telefónicamente a la emblemática docente, para informarle que continuaría por cinco años como directora del establecimiento educacional.

“Estamos muy agradecidos por el potente reportaje de su periódico, nuestra directora nos informó que fue confirmada en su cargo por 5 años por el alcalde. No sabe cuánta alegría nos ha dado está noticia, fue “un milagro de navidad”. Que este caso se hiciera público permitió sensibilizar y hacer presión“, indicó el profesor José Miranda, quien ofició como vocero de esta comunidad preocupada por una decisión que consideraban injusta, pero que lograron revertir.

Estudiante Natalia Miranda tras obtener su beca

Asimismo dio a conocer la buena noticia de que los alumnos del establecimiento siguen obteniendo logros, aunque estos sean desconocidos por algunas autoridades comunales, como es el caso de la Beca para Estudios Superiores que obtuvo la alumna Natalia Miranda, gracias a su excelente rendimiento e impecable práctica en Tormetal.

“Este es un ejemplo de que nuestros alumnos obtienen méritos y no son visibilizado en la CMDS y como mencionó el alcalde durante la reunión con nosotros “el liceo no tiene buenos resultados ..” esto es la muestra que están muy equivocados y que no solo son los resultados estandarizados lo que se debe evaluar, sino además estos resultados que son más importante que permiten que nuestros alumnos sean personas valiosas para la sociedad“, cerró el profesor, orgulloso de los logros de sus estudiantes.