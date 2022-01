Antofagasta: Puntajes nacionales y regionales asistieron al tradicional desayuno de reconocimiento por su excelente rendimiento en la PDT

Con todas las medidas sanitarias, diez de los once jóvenes de la Región de Antofagasta que destacaron por sus altos puntajes en la Prueba de Transición, desayunaron en las dependencias de la Delegación Presidencial Regional junto a la autoridad de esta línea.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Daniel Agusto, reconoció el desempeño de los y las estudiantes pese a los tiempos que se enfrentan, comentando “Esto significa que aún en tiempos difíciles y muy complejos, estos jóvenes han podido salir adelante y tener este logro a nivel regional y nacional, así que felicitaciones para ellos y ellas. Tenemos dos mujeres también en este reconocimiento, por lo que el desafío es seguir avanzando y mejorando los procesos educativos“.

Cabe destacar, que los seis puntajes nacionales se registraron en la rendición de la prueba de Matemáticas; dos puntajes regionales en la prueba de Compresión Lectora, al igual que dos puntajes altos de la región en la prueba de Ciencias y un puntaje regional en Historia y Ciencias Sociales.

“Ha sido un trabajo constante por parte de aquellos estudiantes como también de sus familias, profesores y establecimientos educacionales que han abordado de gran manera esta formación para los y las estudiantes“, se sumó a las palabras el Seremi de Educación, Jefferson Contreras.

RECONOCIMIENTOS

En esta instancia se destacó también el logro de la joven Antonia Garrote, quien obtuvo el puntaje máximo regional. La estudiante del Colegio The Antofagasta British School, valoró este reconocimiento y aprovechó de enviar un mensaje de incentivo a las niñas para que se atrevan a estudiar carreras profesionales STEM (Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).



“El día que salieron los puntajes nacionales no me llamaron y eso igual me decepcionó mucho, porque era un sueño que tenía desde chica, sin embargo, al día siguiente me llamaron para avisarme que soy puntaje máximo regional. Al principio pensé que era una broma, fue una sorpresa…llamé a todo el mundo, a mis profes y también orgullosos, un momento muy bonito“, comentó Antonia Garrote, quien piensa postular a alguna rama de las ingenierías en una universidad de la región metropolitana.

Asimismo, durante la realización del desayuno, también se reconoció al estudiante originario de Calama, Omar Berna Valencia, quien obtuvo puntaje nacional en la Prueba de Matemáticas. Durante los cuatro años de enseñanza media obtuvo un siete en los promedios finales.

De ascendencia atacameña, estudió en el Colegio Leonardo Da Vinci de Calama y estuvo a tres puntos ser también puntaje regional en ciencias con 813 puntos.

“Cuando me llamaron estaba súper emocionado, no me la creía, porque al rendir la prueba no tuve la sensación de que lo había logrado. Así que fue una gran emoción cuando lo recibí. Se me abrieron muchos caminos realmente, yo no me esperaba ser puntaje nacional y ahora tengo varias opciones de donde elegir, yo creo que estudiaré ingeniería en la Universidad Católica”, finalizó el joven calameño.