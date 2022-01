Centros de promoción de salud norte y sur de Antofagasta ponen a disposición diversas actividades para los usuarios en verano

Actividades como baile entretenido, fight do, fitfolk, pilates y danza árabe entre otras, son parte de los talleres que ha dispuesto la Dirección de Salud de CMDS en los Centros de Promoción, Salud y Recreación del sector sur y norte para esta temporada de verano.

Las actividades son totalmente gratuitas y las personas sólo deben asistir sin previa inscripción, aunque es necesario contar con esquema de vacunación completo y pase de movilidad que se exige en el acceso a los talleres, lo que se suma al control de temperatura, aplicación de alcohol gel y registro de los asistentes.

De acuerdo con lo expresado por Javiera Carvajal, coordinadora de los CPR, “éstas son actividades abiertas a todo público, toda la comunidad tanto niños como adulto mayor pueden participar. Invitamos a toda la comunidad ya que son talleres gratuitos, es una buena instancia para mantenernos activos, mantener una vida saludable y olvidarnos un poco de la pandemia”.

Una de las usuarias que participa en los talleres es Judith Olivares, quien señaló “estoy participando hace cinco años, me ayuda mucho, me mantengo activa y no estoy tan decaída. Ya no estoy encerrada en la casa por la pandemia. Tenemos un grupo formado con mucha energía y buena onda”.

Otro caso es el de Maritza Concha, quien asiste a los talleres en el CPR norte desde hace cinco años. Considera que es un muy buen espacio de esparcimiento y también para dejar de lado el stress. “Es excelente para las dueñas de casa sobre todo en verano porque algunas personas no podemos viajar y acá podemos venir porque esto ayuda a botar las tensiones. Ojalá sigan siempre”, señala.

Entre los talleres que ha puesto a disposición la Dirección de Salud de CMDS, destacan en el CPR sur: fitfolk, pilates para adulto mayor, predeportivo infantil, acondicionamiento físico infantil, danza árabe, entre otras. Mientras que en el lado norte de la ciudad las personas podrán encontrar baile entretenido, figth do, strong nation, entrenamiento funcional, etcétera.

El CPR norte se ubica en Wladimir Saavedra 9880 esquina Nicolás González (frente a la Feria Juan Pablo II) mientras que el CPR sur está en Av. Argentina 02311 y las actividades se realizan de lunes a viernes desde las 09:00 horas con monitores especializados en cada disciplina. Los horarios y talleres se encuentran publicados en las redes sociales de Corporación Municipal.