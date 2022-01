18 Personas no pudieron ingresar al partido Chile- Argentina: 6 Debían estar en cuarentena por Covid-19

Este jueves recién pasado se desarrolló el histórico encuentro que reunió a la selección chilena y su igual argentina en Calama, evento en el cual 18 personas fueron impedidas de ingresar al Estadio Zorros del Desierto por fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria, tras no contar con su debido Pase de Movilidad o por encontrarse dentro de sus días de aislamiento.

Así lo dio a conocer el Seremi Salud Manuel Herrera Zapata, al efectuar un balance de las acciones que llevó a efecto ayer por la tarde en el marco del partido Chile – Argentina.

Explicando que funcionarios de la Oficina de la Seremi de Salud en Calama, con apoyo de trabajadores de la misma entidad en Antofagasta, vigilaron que los asistentes al encuentro deportivo contaran con su Pase de Movilidad. “De hecho dispusimos de equipos en los 4 puntos de ingreso que tenía el recinto. Esto desde las 17.00 horas“, subrayó.

El representante del Ministro detalló que 11 personas fueron sorprendidas sin su pase habilitado: 4 personas que intentaban ingresar por el acceso Andes; 2 de Galería; 2 por el sector Pacífico y 3 por Galería Sur.

6 PERSONAS POSITIVAS

Al grupo indicado se unen 6 personas positivas que aún no terminaban su período de cuarentena y estaban intentando ser partícipes de la fiesta deportiva. “La mayoría le faltaban 1 o 2 días para terminar su tiempo de aislamiento. No obstante, no debían estar en el lugar“, señaló.

Indicando que todas estas serán sumariadas por oficio, arriesgando multas que van desde 1 décimo a las mil UTM.

A este reporte se une un caso en que la persona no tenía simplemente ningún tipo de documentación asociado al proceso de inmunización.