(VIDEO) Gobernador de Antofagasta por fin al paro de Camioneros: “Una Ley Migratoria sin recursos no va a funcionar”

Luego del término a la movilización de camioneros de la zona norte, el Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, compartió su apreciación al respecto de la finalización del paro y las medidas acordadas con el Ministerio del Interior.

“Nosotros valoramos este fin del paro puesto que nos preocupaba que ya esta estaba produciendo escasez de alimento y escasez de combustible“, manifestó Díaz.

No obstante, aclaró que creen necesarios “mayores esfuerzos y mayor inversión para la seguridad de nuestra región. Sin embargo, debo señalar que espero que estos acuerdos se cumplan, acá una Ley Migratoria sin recursos no va a funcionar, va a ser letra vacía y no hemos visto hablar de recursos. Se requieren recursos para hacer la reconducción, se requiere personal en la frontera y eso no se ha asegurado y no ha estado”.

Asimismo, criticó que quien liderara la ejecución de estas medidas “sea un dirigente de FEDESUR, yo creo que los temas de la región, los temas del norte grande, tienen cierta singularidad que muchas veces y no necesariamente pasan también por los temas del sur”.

En cuanto a seguridad el Gobernador anunció que “El General de Carabineros me ha asegurado que vienen 25 carabineros más, me ha asegurado que las motocicletas, que los vehículos son nuevos, son distintos a los que ya llegaron. Yo voy a creer esta vez, pero vamos a estar vigilando y vamos a estar alerta a que se cumplan esas palabras”, afirmó.

En esa misma línea enfatizó en la vigilancia de cumplimiento, ya que “en Iquique se hicieron muchos anuncios y el malestar continúa. Esperemos que eso no ocurra acá, pero para eso tenemos que estar alerta. Esto es un primer paso, costó una vida y por eso estamos entristecidos. Por eso es que a mí me preocupa que no vaya a ocurrir una manipulación de otras personas y de otras regiones, por el dolor nuestro, del norte”, puntualizó.