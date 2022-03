Apoderados llegaron hasta la Comdes de Calama a exigir cupos para sus hijos: Decenas de niños continúan sin matrícula

La vuelta a clases presenciales inició el pasado miércoles 2 de marzo en casi todo el territorio nacional, mientras que el resto de establecimientos comenzaron su etapa escolar este lunes 7.

Sin embargo, son miles los alumnos que no consiguieron matrícula a través del sistema de postulaciones online, pese a realizar la tramitación desde el mes de noviembre. A raíz de esto, este martes 8, llegó un grupo de personas hasta la oficina de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna de Calama, para exigir un cupo en algún recinto estudiantil para sus hijos.

Según comunicaron los desesperados padres en un video compartido por @somoscalama, el próximo lunes 14 de marzo debiera obtener la prometida solución, situación que, se no ser cumplida provocaría una manifestación por parte de los apoderados. “Si el lunes a las 9 de la mañana no nos tienen respuesta, vamos a cortar calles, vamos a protestar con carteles y todo eso”, afirmó una de las madres afectadas por causa de este sistema de educación que al parecer no dio a vasto.