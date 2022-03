Intervención feminista cambia los nombres de las calles de Antofagasta en homenaje a mujeres

Una intervención realizada en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cambió los nombres de las calles de Antofagasta en homenaje a diferentes mujeres.

“Ninguna está olvidada”, indica la intervención realizada por el Movimiento Antofagasta Feminista, señalando que “existe una historia oficial versus una historia alternativa debido a la Invisibilización de la mujer en la Historia. Que no sepamos de ellas, no quiere decir que no existan”.

Nombres como Teresa Flores, Ximena Cortés, Cecilia Julio y Gabriela Mistral, entre otros, reemplazaron a los nombres de distintas calles céntricas de Antofagasta, que llevan actualmente nombres de hombres.

“Muchas Mujeres hicieron historia, sin embargo pocas son reconocidas por sus méritos. Por todas aquellas olvidadas en la historia, hoy hacemos un homenaje de memoria feminista realizando una intervención cambiando los nombres de las calles centrales de Antofagasta“, agrega la agrupación en una declaración.

Asimismo, entregan algunas acciones concretas mediante las cuales es posible cambiar esta situación:



– Por medio del feminismo de acción.

– Organización de mujeres y educación popular

– Construyendo memorias feministas

– Promoviendo la deconstrucción en los territorios

– Educación No sexista

– Alianzas con los grupos que sufren opresión y violencia estructural.

– Interseccionalismo.