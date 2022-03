Microbasurales se apoderan de playa artificial La Chimba en Antofagasta pese a que todavía no está inaugurada

Bañistas y veraneantes denunciaron el pésimo estado en que se encuentran algunos puntos de la nueva playa artificial La Chimba, ubicada en el sector norte de Antofagasta.

Imágenes muestran como microbasurales comienzan a proliferar en la playa, debido a la acción de inescrupulosos que vierten sus residuos al suelo y también de la evidente falta de limpieza y recolección de basura en el lugar, que al igual como sucede en otros puntos del borde costero de Antofagasta, se hace de forma limitada y tardía.

La playa aún no ha sido inaugurada debido a una polémica que enfrentó mediante redes sociales como TikTok al Alcalde Jonathan Velásquez y el MOP, debido a que el edil se negó a recepcionar una de las etapas de las obras, mientras que desde el ente gubernamental acusaron que esa decisión implicaba que el municipio estaba dejando de lado su responsabilidad de mantener el lugar, ya que con o sin recepción de obras, la playa ya estaba siendo utilizado por la comunidad.

De esta forma la playa artificial aún no ha sido inaugurada, pero ya es utilizada por los bañistas del sector norte de la ciudad que necesitan con urgencia más espacios públicos y áreas de esparcimiento. Lamentablemente, la playa está funcionando, pero al no haber una recepción de las obras, no se encuentran totalmente habilitados servicios esenciales como el aseo o bien se realizan de forma muy parcial con la instalación de algún contenedor que resulta insuficiente.

Lo anterior, a pesar de los millonarios contratos suscritos por el municipio para mantener el aseo de diferentes sectores de la ciudad. Un ejemplo de ello es que la administración municipal encabezada por Jonathan Velásquez firmó un trato directo por $220.454.020 mensuales con la empresa Demarco, por concepto de barrido de calles y espacios públicos.

Asimismo, otro contrato millonario con la misma empresa por concepto de recolección de basura se encuentra próximo a vencer y aún no se ha presentado de parte del municipio una licitación para seleccionar a un nuevo proveedor.

Debido a lo anterior, todo indica que se podría repetir la misma fórmula de la administración municipal de presionar a los concejales para aprobar a última hora un trato directo con la misma empresa de aseo, o que la ciudad se quede sin servicio, como sucedió con las áreas verdes cuando se retrasó la licitación de la mantención de plazas y parques de la comuna, que quedaron sin regar.

Por lo pronto, más allá de polémicas, lo concreto y real para los vecinos de Antofagasta es que la basura se sigue acumulando en la nueva playa artificial y también en otros puntos del borde costero de Antofagasta, una situación que se suma a una serie de incumplimientos y polémicas por parte de la autoridad responsable.