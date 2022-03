“Lo querían tirar de un tercer piso”: Madre acusa desgarrador caso de bullying contra su hijo de 7 años en Antofagasta

A solo dos semanas de haber iniciado la escolaridad presencial, luego de dos años de clases online, una madre emitió un desesperado grito de auxilio por redes sociales, denunciando que su hijo de solo 7 años, ha sufrido ataques y agresiones por parte de sus pares.

“Mi hijo desde el primer día de clases está recibiendo agresiones por parte de un compañero, comenzando con empujones y patadas”, así comienza el relato de una madre preocupada por su pequeño estudiante de la escuela La Bandera, en la comuna de Antofagasta.

La apoderada comunicó que el día viernes 4, el niño volvió a acusar que sufrió agresión “pegándole una patada en las costillas, me devolví a reclamar nuevamente y me dicen que el día lunes 7 veríamos el caso”, fecha en que fueron citados los apoderados de ambos involucrados. Sin embargo, a las 15 horas del 7 de marzo, el niño contó “que un compañero lo toma de los brazos mientras el otro lo golpea en reiteradas ocasiones en la cara”. A esto, se suman las amenazas de muerte que han realizado sus compañeros, al tomarlo “los dos de los brazos y le dicen que lo van a llevar al tercer piso para tirarlo desde ahí. Mi hijo con sus propias palabras, un niño de 7 años, dice que él tuvo que correr porque ‘no quería morir'”, relata la madre.

Si bien desde el establecimiento indicaron que citarían a todos los apoderados de los niños involucrados, al día 9 de marzo aún no había realización de alguna reunión, manteniendo las clases normales con los agresores y la víctima, sin la aplicación de ningún protocolo de Bullying más que derivar a los dos niños acusados a psicosocial. Medidas que a la madre le parecen “totalmente negligente, dado la gravedad de la situación ya que si a mi hijo lo hubieran lanzado desde el tercer piso, hoy estaría contando otra historia“.

En tanto, la mujer asegura haber realizado la denuncia en Superintendencia de la Educación de Antofagasta y buscar matrícula en otro establecimiento. Mientras, desde la escuela solicitaron su asistencia normal a clases con el compromiso de que no recibiría ningún tipo de agresión. Sin embargo “mi hijo otra vez había sido agredido. Esta vez, el niño lo empuja y mi hijo se golpea fuertemente con la mesa en el estómago, en clases. Dentro de la sala. Esta vez intento ingresar a la escuela hablar nuevamente (…) Me dicen que sí que aplicarán el reglamento Interno“.

La intervención que incorporó ambas apoderadas, la orientadora, la encargada de convivencia escolar, inspector general, y la profesora del curso en cuestión, concluyó en “una sanción de suspensión de 5 días a la cuál la mamá apelará para que quede sin efecto, lo que me parece injusto, ya que obviamente mi hijo será quién deberá ser cambiado de colegio porque la escuela no me da la seguridad para que mi hijo vaya tranquilo (…) ¿Qué espera la escuela que pase, que mi hijo sí sea lanzado desde un tercer piso para recién actuar? ¡Por favor! Hoy es mi hijo y cuando él ya no esté en la escuela, mañana será otro”.

Finalmente, la madre reflexionó sobre todo lo que hay detrás del Bulying, como un ejercicio que no deberíamos estar viviendo en pleno 2022 y decidió retirar a su hijo de La Bandera. “No le deseo a nadie lo que mi hijo está pasando, ni siquiera al niño agresor, porque mi hijo me ruega que no lo mande más a la escuela, tiene miedo, está asustado. Mi hijo solo tiene 7 años”, finalizó.

Al respecto, desde una intervención por parte del Consejo en la Municipalidad de Antofagasta, aseguraron que existe el apoyo por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, para gestionar el cambio de establecimiento del pequeño de 7 años y cualquier otro niño que sufra de Bullying dentro de una escuela que esté bajo la supervisión de este sostenedor.