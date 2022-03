Tres años sin sus prácticas: El drama que denuncian estudiantes de la Universidad de Antofagasta

Estudiantes de quinto año de Obstetricia de la Universidad de Antofagasta denunciaron no poder titularse, luego que el viernes 11 de marzo, por tercer año consecutivo, les anunciaran un nuevo atraso en las gestiones de sus prácticas profesionales que intentan obtener desde marzo del 2020.

Según comentó la delegada de quinto año de una de las cuatro generaciones afectadas en conversación con el Diario de Antofagasta, todo habría comenzado en octubre del 2019, con la primera suspensión de prácticas, debido al Estallido Social, por lo que se retomarían en marzo del 2020, fecha que tampoco pudo cumplirse por la llegada de la pandemia a nuestro país.

Incluso en junio del mismo año, la carrera emitió una carta a rectoría, solicitando apoyo para conllevar la carencia de profesionales contratados. Petición que no tuvo respuesta hasta fines del 2021, pese a que algunas universidades retomaron, dentro de lo posible, sus prácticas profesionales a mediados de ese año.

Según los acuerdos con la universidad, Obstetricia retomaría sus prácticas el próximo lunes 14 de marzo. No obstante el viernes 11 “citan a las delegadas de todos estos quintos atrasados y nos dicen que las matronas de los hospitales donde están haciendo practicas no iban a tomar a ninguna alumna de obstetricia hasta que la universidad no les pague“, aseveró la joven, quien además cuestiona que “la universidad tampoco nos ha ayudado a abrir mas campos clínicos para descongestionar esto, porque los campos clínicos obviamente se pagan”.

Para los y las estudiantes afectados es una directa falta al tiempo de término de la carrera, ya que ingresaron con la promesa de “que en cinco años íbamos a sacar nuestra carrera y yo actualmente ya llevo 6 y me faltan todas mis prácticas”.

Según cuentan, la casa de estudios no ha remunerado a los y las profesionales que estuvieron a cargo del corto proceso de prácticas alcanzado en 2021, “Habrán sido dos o tres meses, igual en nuestro departamento de obstetricia no tenemos docentes porque la misma universidad no pone lucas para contratar a mas matrones ni matronas, entonces es un malestar ya gigante. Hay compañeras que llevan 3 años de atraso, o sea la universidad no hace nada”, expresó.

En cuanto a las cartas emitidas hacia la autoridad universitaria, asegura que “jamás se ha juntado con nosotros” ni tomar medidas antes la situación o para acordar nuevos “campos clínicos en otras regiones, nada, simplemente ellos se lavan las manos”, agregando que “Con rectoría jamás pudimos llegar, le enviamos cartas pero no se concreto nada. Pero hablamos con el decano facultad de salud, director de departamento y jefatura de carrera, sin obtener ninguna solución“, finalizó.

En tanto, la última información entregada por dacanatura a los y las estudiantes, es que este lunes 14 de marzo, se reunirán con ellos el decano, el jefe de departamento y jefe de carrera.