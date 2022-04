Falencias sanitarias y vulneración a los derechos de sus trabajadores: Dos locales nocturnos quedaron con prohibición de funcionamiento en Antofagasta

Bajo el contexto de las fiscalizaciones preventivas lideradas por la Delegación Presidencial Regional y trabajadas en conjunto con diversos servicios como Seremi de Salud, Seremi del Trabajo, Inspección del Trabajo, Seremi de Energía, Carabinero y PDI, se desarrolló el primer operativo nocturno dirigido por la Delegada Presidencial Karen Behrens en la ciudad de Antofagasta.

“Concurrimos con ambas policías y con las seremis del Trabajo, Salud y Energía para constatar las diversas infracciones que pudiese estar ocurriendo en dos locales que concurrimos a fiscalizar. Efectivamente encontramos graves infracciones en ambos locales, sobre todo en cuanto a normativas sanitarias y protocolos covid, además de falta de contratos de trabajo y no pago de cotizaciones previsionales a los y las trabajadoras“, comentó.

En esta oportunidad fueron dos reconocidos locales nocturnos tipo cabaret ubicados en el sector centro sur de la ciudad los fiscalizados por las autoridades, dejando como resultado la prohibición de ambos nightclubs por importantes infracciones a las normas sanitarias y por vulneración a los derechos de sus empleados.

Al respecto Camila Cortés, Seremi del Trabajo aseguró que “La misión que se nos encomendó fue velar por que no existiera vulneración de derechos de las mujeres trabajadoras de los locales fiscalizados. En un trabajo conjunto con el Director del Trabajo pudimos constatar una serie de informalidades laborales que se reducen en no escrituración de contrato de trabajo y no pago de cotizaciones previsionales“.

FALENCIAS SANITARIAS

En cuanto a las falencias notificadas por la Seremi de Salud, y que determinaron la prohibición de funcionamiento para ambos locales se encuentran:

• No presenta Autorización Sanitaria para funcionar como Cabaret y Restaurante

• No presenta control de plaga preventivo

• No cuenta con Protocolo de seguridad Sanitaria Laboral Covid-19

• Cocina de local con grasa adherida en ductos y equipos por falta de limpieza

• No cuenta con luces de Emergencia

• Lavamanos sin agua en sector de camarines

• Aforo de local excede lo permitido por metros cuadrados, no se respeta distanciamiento entre personas

• Personas circulan sin mascarillas

• Baños y salas de cambio con problemas de infraestructura

“Se aplicaron las normativas tanto de salud laboral, condiciones sanitarias y protocolos covid. Ambos recintos quedaron con prohibición de funcionamiento ya que no cumplían con las condiciones sanitarias e higiénicas que deben tener por normativa, donde además no existían protocolos covid tanto para los funcionarios, como los asistentes”, aseguró la Seremi de Salud, Jessica Bravo.

Además la Seremi de Energía, Dafne Pino, señaló que se constató en terreno el no cumplimiento de la normativa eléctrica vigente, por lo que “Observamos ciertas irregularidades, por lo tanto vamos a proceder a instruir al organismo correspondiente para que haga una nieva fiscalización y proceda a generar las sanciones correspondientes“.

PDI: SE REALIZARON 55 CONTROLES

En el caso de la Policía de Investigaciones, se realizaron 55 controles a personas que se encontraban en el lugar, dando como resultado 1 chileno con Orden de Aprehensión por amenazas, 10 denuncias por ingreso clandestino, 1 denunciado por mantener extranjeros sin permiso de trabajo, 1 extranjera con visa de turista, 1 denuncia por plazo de turismo vencido y 2 sin contrato de trabajo.

Ante esto, el Prefecto Ricardo Quiroz agregó que “Se han encontrado infracciones a la ley de migraciones y también se ha logrado dar con el paradero de prófugos de la justicia, por lo que consideramos exitoso este tipo de acciones coordinadas con distintas instituciones de la región”.

Finalmente, cabe destacar que en uno de los locales fiscalizados, Servicio de Impuestos Internos notó la evasión de declaración del I.V.A. por $16 millones de pesos.