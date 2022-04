Antofagasta: Juzgado del trabajo condenó al Servicio de Salud por despido discriminatorio

El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió la demanda de tutela de derechos fundamentales en contra del Servicio de Salud de la ciudad, por despido discriminatorio. Según lo indicado, la entidad no renovó el contrato de trabajo de la funcionaria debido a su opinión politica, siendo ordenada a indemnizar a la afectada.

En el fallo, la magistrada Andrea Przybyszewski Jopia, acogió la demanda, tras establecer el actuar discriminatorio del Servicio de Salud de Antofagasta al separar del cargo de la trabajadora con vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación.

“En síntesis, habiendo indicios suficientes para concluir que la intervención del Señor Sánchez en las decisiones de no prórroga va muchísimo más allá de un simple ‘téngase presente’ (…) el Señor Sánchez era quien, en la práctica, tomaba las decisiones de contratación o desvinculación; así como también el hecho de que el señor Sánchez tuvo conversaciones reiteradas con la señora Garcés, en las que cuestiona su confianza, y la recrimina por actitudes de esta, tanto en el ámbito personal-político (haber puesto me gusta a una publicación de otro candidato); como laboral (por ejemplo, por haberse tomado una fotografía en una actividad laboral con el entonces alcalde de Mejillones, o haber contestado una llamada de don Marcelino Carvajal), demuestra, a lo menos indiciariamente, un clima discriminatorio en su contra, que se ha traducido en no prorrogar su contrata; siendo la denunciada quien debe eliminar en esta juzgadora la idea de discriminación por exclusión” sostuvo el fallo.

A su vez, la resolución agregó que si bien terminado el periodo de la contrata, 28 de febrero de 2021, el Jefe del Servicio estaba en su derecho de renovarlo o bien ponerle término, decidió no hacerlo careciendo de motivación, y considerando los indicios acreditados de un clima discriminatorio hacia la funcionaria por su opinión política; se concluyó que se le separó de su cargo por su opinión política, discriminándosela respecto de sus iguales.

Por tanto, se resolvió acoger la denuncia de tutela de derechos fundamentales de la trabajadora en contra del Servicio De Salud De Antofagasta, debiendo pagar a la demandante las siguientes prestaciones, rechazándose en lo demás:

La suma de $14.489.712 (catorce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos doce pesos), por concepto de la indemnización prevista en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, correspondiente a nueve remuneraciones.