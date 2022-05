Video: Paciente escapa del Hospital Regional de Antofagasta en bata y descalzo

Durante la jornada del pasado domingo 1 de mayo, un inusual registro se viralizó a través de la plataforma Twitter, luego que una usuaria grabara a un hombre que habría escapado del Hospital Regional de Antofagasta.

En el video, se divisa a un paciente masculino de 25 años, vestido solo de una bata blanca y descalzo, corriendo hacia el este, cruzando la calle y entablando una corta conversación con un transeúnte, para luego continuar con su camino.

Desde el recinto, el personal encargado de entregar su merienda, se percató que el paciente no se encontraba en la habitación, notificando al resto del equipo para iniciar una búsqueda al interior de los baños y otras instalaciones.

Fue a través de las cámaras internas de seguridad que dieron cuenta de la insólita escapada al personal de salud. Por lo que se dio aviso a carabineros y también se llamó a la madre del paciente, quien figura como contacto de emergencia, para informarle sobre la fuga.

El joven no se encontraba en riesgo vital ni con apoyo de oxígeno, sin embargo se fugó del recinto justo antes de tramitar el alta de la unidad donde se encontraba.

En tanto, la institución sostiene en su protocolo, que no se puede retener a ningún paciente que no desee permanecer internado y los guardias de seguridad no están capacitados para retenerlos físicamente, debido a que tampoco tienen permitido tocar un paciente.