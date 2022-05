“Inseguridad, miedo y abandono por parte de autoridades”: Vecinos de Avenida Salvador Allende exigen medidas concretas por seguidilla de accidentes en Antofagasta

Producto de la seguidilla de accidentes por camiones en la Avenida de Salvador Allende de Antofagasta, y a pesar de que el tránsito de vehículos de alto tonelaje se encuentra prohibido en ese lugar, éstos siguen ingresando por la avenida siendo los grandes protagonistas la problemática.

Tras lo señalado, vecinos del sector expresaron su malestar aludiendo inseguridad, miedo y abandono por parte de las autoridades.

Lamentablemente, los accidentes en la avenida no son algo nuevo. Colisiones, atropellos, autos que chocan con casas aledañas y riesgo al cruzar, han tenido que vivir los antofagastinos del sector, en la eterna espera de alguna solución concreta para evitar que los camiones se desplacen por el lugar.

Jorge Arias, vecino del sector, comenta que siente inseguridad y miedo a que en cualquier momento choquen su casa y que es urgente que se tomen medidas eficaces “mi casa está justo en la esquina y me da miedo que en cualquier momento me pueden chocar la casa, es realmente urgente que las autoridades tomen medidas que realmente sean efectivas”.

De la misma forma, Edgardo Núñez, quien también vive en la avenida, atestigua que el problema de los accidentes viene desde hace años y que es preocupante que las autoridades aun no hayan tomado las medidas correctas, ya que hay vidas de por medio ”Yo llevo bastante tiempo viviendo aquí en la avenida y la verdad de las cosas es que he visto muchos accidentes al transcurrir el tiempo, (…), es preocupante porque es un tema bastante delicado ya que están expuestas las vidas humanas, entonces creo que la falla está en las autoridades, si dieran soluciones eficaces, sería otra cosa”.

Respecto a las medidas que se han tomado, Edgardo señala que la garita no es suficiente, ya que “no basta, hay muchos que buscan otras vías, esquivan la garita y siguen su recorrido hacia abajo, cada día estamos expuestos a morir aquí, quién me asegura que no puedan chocar con mi casa, o los peatones que van caminando, las autoridades tienen que salir a las calles, encuentro que están trabajando medios dormidos, esta ciudad está muy dejada de hace tiempo.”

Por su parte, la vecina María Diaz, acusa que la avenida siempre ha sido peligrosa “Siempre se ha sabido que aquí es malo, yo tuve que venir a cuidar mi hermana, que es depresiva, toda esta situación le está haciendo mal, ahora para el último accidente ella no contestaba su celular tuve que ir tarde a su casa, ella estaba encerrada y asustada”.

Cabe destacar, que tan solo esta semana, dos camiones provocaron colisiones múltiples en Salvador Allende, donde de milagro, no se notificaron víctimas fatales.

A raíz de esto último, el Gobernador de Antofagasta, Ricardo Diaz, comentó que ya se estarían trabajando nuevas medidas “el municipio se comprometió a generar un programa de acción que permita ir fiscalizando mayormente el acceso, desde el día lunes vialidad va a poner personal de control 24/7 en el acceso norte de Antofagasta”.

Sin embargo, es enfático en recalcar que todas estas medidas serían ineficaces si los conductores siguen siendo imprudentes “Yo insisto en que todas estas medidas de nada sirven si es que tenemos conductores irresponsables que no desean cumplir las normas”, puntualizó.