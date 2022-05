Por plagas de roedores y baratas: Prohíben funcionamiento de 11 locales del Mercado Central de Antofagasta

Infestación de baratas, presencia de fecas de roedores e instalaciones improvisadas para la preparación de alimentos no autorizadas, fueron algunas de las graves deficiencias sanitarias que motivaron la prohibición de funcionamiento de 11 locales del Mercado Municipal de Antofagasta.

Así lo informó la jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud Antofagasta, Leonor Castillo, quien agregó que además fueron decomisados 70 kilos de ensaladas preparadas sin autorización sanitaria.

La fiscalización -desarrollada por funcionarios de la Unidad de Alimentos de la Seremi durante la jornada del miércoles- evidenció precarias condiciones sanitarias generalizadas y graves deficiencias de higiene.

“Emitiremos un oficio dirigido a la administración del Mercado Municipal para que se tomen medidas que involucren a todo el recinto, ya que es la única forma de controlar la infestación de baratas y la presencia de roedores”, adelantó Castillo.

A los 11 locales que quedaron con prohibición de funcionamiento se les inició un sumario sanitario, proceso durante el cual podrán hacer sus descargos. No obstante, no podrán volver a funcionar mientras no subsanen las deficiencias detectadas por la Autoridad Sanitaria.