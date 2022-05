¡Atención gamers!: El centro gaming más grande de Chile ya abrió sus puertas

El pasado 20 de abril se dio a conocer de manera pública la apertura sin precedentes para los amantes de los videojuegos, las transmisiones en vivo y las competencias de deportes electrónicos, actividades que comenzaron a disfrutar desde el recién pasado viernes 27 de mayo.

Se trata de un local multifuncional ubicado en Mall Vespucio (RM), que se estructura de la mano de diferentes marcas distintivas que han aportado en la creciente escena chilena, en lo que respecta a ciber deportes.

Nombrado como “Movistar GameClub”, el recinto cuenta con 6 zonas distintas, una de ellas es la recepción, donde podrán reservar horas de juego en las plataformas de PC y PS5, además de comprar entradas y una variedad de accesorios y componentes de un sinfín de marcas.

Vía movistargameclub

Se continua con la zona más cotizada, bautizada como “OMEN Academy”, un sector que cuenta con 50 computadores equipados con la mejor tecnología de la empresa OMEN Intel, periféricos de la marca Hyper X y monitores Samsung de 144hz, permitiendo a los jugadores una experiencia acorde a lo esperando, además de, permitir a la ciudadanía comprender como practica y se desenvuelve un profesional, al situarlos con las mismas herramientas tecnológicas.

Posee además, una “Arena Movistar Fibra”, en donde, se disputarán los torneos que se realizarán durante diferentes momentos de cada año, junto a permitir la realización de eventos especiales; esta arena cuenta con una capacidad cercana a las 100 personas en las graderías más los 10 competidores en el centro, simulando una especie de escenario.

Vía movistargameclub

La siguiente sección del gamerclub, tiene el fin de poder relajarse y recargar energías luego de cada jornada, se refieren al “Loading Bar”, un lugar para hidratarse que tiene variedad de bebidas, cervezas y energéticas, asimismo, cuentan con menús de comida rápida y comida asiática, permitiendo también, disfrutar de las narraciones o casteos en torneos presenciales, ya que cuenta con una pantalla Samsung de 4×3 metros que lo facilita.

Continuamos con la sección de consolas, específicamente con Play Station 5, una sección que cuenta con 8 de ellas, conectadas a una televisión Samsung de 42 pulgadas, y acompañadas de 2 butacas en cada una de ellas.

Para la empresa, es importante el desarrollo de los deportes electrónicos dentro de nuestro país, por ende, habilitaron la creación de “Salas Pro”, un par de oficinas de carácter privada que cuentan con 6 estaciones acondicionadas para el entrenamiento y competiciones de equipos profesionales o amateurs de nuestro país.

Esports como un deporte, Vía RRSS.

Finalizando con la sala de transmisiones en vivo, apodada “Streaming Hyper X”, en donde, se facilitará a los streamers de todo el país un lugar totalmente equipado para sus funciones, otorgando la facilidad de reunión y colaboración entre comunidades.

Los horarios de funcionamiento del club son a partir de las 10 AM a 21 PM los días lunes a viernes, por otra parte, sábado y domingo no serán en horario continuado, pero manteniendo el mismo horario de 10 AM a 21 PM