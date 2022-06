Gobernador Regional de Antofagasta por incendio en ex vertedero: “Esto pasa por el grave problema de ingobernabilidad que tiene el municipio”

Luego que anoche se reuniera el Comité Operativo de Emergencia Regional y que esta mañana se produjera un encuentro entre parte de él con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, el gobernador regional, Ricardo Díaz se refirió al incendio que se mantiene activo en el ex vertedero de La Chimba.

Esta mañana, el jefe regional señaló que, “la grave crisis que estamos viviendo es una situación que lamentamos y que corresponde al grave problema de ingobernabilidad que tiene el municipio. Esta es una situación que empezó el miércoles pasado cuando había un foco pequeño y donde se pudo haber controlado”, inició Díaz.

La máxima autoridad de la región de Antofagasta fue enfático en señalar que “sin embargo, la falta de acción, el no haber actuado como correspondía, el no haber citado a un Comité Operativo de Emergencia Municipal, generó que esto haya escalado a un gran macro incendio. Estamos hablando de más de 160mil metros cuadrados de incendio y donde si bien hoy día no hay llamaradas, esto no significa que se terminó”.

Sobre las acciones a tomar y la posibilidad de poner en marcha un ataque a las llamas por vía aérea, Díaz manifestó que “se requiere el ingreso de maquinaria pesada. Bomberos en una primera instancia pidió la posibilidad de traer este helicóptero con sistema de vaciado de agua, pero están evaluando qué es lo mejor que se tiene que hacer”.

Finalmente, el gobernador regional manifestó que se dispondrá de los recursos del Fondo de Emergencias del GORE para ir en respuesta a la problemática, y que al mismo tiempo, se encuentra recabando información para solicitar un pronunciamiento a Contraloría.

“Todo esto va a implicar un gran gasto de recursos por la inacción en su momento, por eso es que tenemos que ver la posibilidad de recabar informaciones para plantear frente a Contraloría las responsabilidades que correspondan”, concluyó.