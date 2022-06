Promesas del Ballet antofagastino se capacitarán en la prestigiosa escuela Miami City Ballet

El esfuerzo de extenuantes ensayos dio sus frutos para dos jóvenes promesas de la Escuela de Ballet de la Corporación Cultural de Antofagasta.

Es el caso de Wild Flores Rojas de 16 años que trabaja cada día por su sueño de convertirse en un bailarín profesional y reconocido de ballet. La danza para Wild es un factor crucial en su vida, una forma de liberarse y escapar de la rutina e incluso de los problemas. La sala de ensayo es un espacio terapéutico personal y de liberación.

“Estoy en una clase y me olvido de todo. Es como un tipo de terapia. El ballet y la danza en general, me han ayudado mucho, aparte de ser feliz. Literal, he tenido episodios donde he dejado de bailar cuatro o seis meses y han sido episodios muy feos. Entonces me di cuenta que la danza me hace feliz”.

El joven bailarín va por su segunda oportunidad, ya que anteriormente había ganado una beca en Barcelona Dance Center pero por temas económicos y debido a la pandemia, no

pudo asistir. En esta oportunidad, estará una semana en Florida, Miami, participando de un curso intensivo de danza, ballet clásico y coreográfico en el Santuario de las Artes dirigido

por la profesora Alice Arja, encargada de ballet de Río de Janeiro y de Relaciones Exteriores del Miami City Ballet.

“La verdad que me siento emocionado, creo que esto será una oportunidad para poder surgir en mi carrera porque yo quiero dedicarme a ser bailarín de ballet, entonces super agradecido por todo. Es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y subir el nivel, siento que es como el comienzo de mi carrera, de aquí en adelante será otra etapa” comenta Wild.

Al igual que Wild Flores, la misma pasión comparte su compañera Dominique Merlet que desde los 3 años, comenzó con las clases en la Escuela de Ballet de la Corporación Cultural de Antofagasta aprendiendo los pasos básicos de estilos como pilé, tendú y retiré.

Actualmente con 13 años de edad, sigue con su motivación intacta. Cada día perfecciona la técnica ensayando constantemente. Compitió en Quilpué y se capacitó en Argentina en la competencia Danza América. “Mi familia siempre me apoya en todo, desde los tres años estoy aquí. Me impulsan y felicitan y cada vez más me motivó”.

SELECCIÓN

De profesión Tecnólogo Médico y con una pasión por las artes y la danza, Héctor Patiño, decidió sumergirse en los movimientos de la danza clásica, capacitándose y participando de distintas instancias que lo impulsaron a desarrollar un trabajo de enseñanza y formación, llegando a convertirse en profesor de la Escuela de Ballet de la CCA.

Se caracteriza por ser estrictamente detallista con los terminaciones y un acompañante permanente de sus estudiantes, buscando oportunidades para que avancen en el camino de la danza.

Fue en un concurso de ballet en Quilpué el año 2019, que profesoras de Santiago le recomendaron audicionar a sus bailarinas para asistir al Miami City Ballet.

Fue así que en el caso de la joven Dominique Merlet, la audición debió realizarse vía online debido a la pandemia. “Tuvo que modificar su espacio hogareño e instalar una barra mientras realizaba una clase con las instrucciones de las maestras que la veían vía internet. Fue una jornada que duró dos horas, para luego recibir la gran noticia de que fue seleccionada para el Miami City Ballet”, comenta emocionado el profesor Patiño.

Por su parte, Wild Flores tuvo que mandar un video de una clase para postular. El talento innato que tiene hizo que quedará seleccionado con una beca del 100% para ballet clásico y

coreográfico en el Santuario de las Artes en Florida, Miami, explica el docente.

“Me siento honrado, orgulloso de ellos porque son estudiantes esforzados, que cumplen con su horario, entrenamiento y son bastante responsables. En el caso de Dominique, me siento

casi 100% responsable de su formación porque la tengo desde pequeña alcanzando el nivel que le permitió ser aceptada tras una audición para un curso de capacitación en el Miami City Ballet. En el caso de Will, que ya venía de otra escuela con otra formación, con todos los maestros hemos pulido su talento.

Creemos que esta experiencia con maestros de primer nivel, les permitirá avanzar con más fuerza en su maduración profesional y formativa”, concluyó el maestro Héctor Patiño.