Por revisión técnica vencida y por neumático en mal estado: Dos citaciones dejó fiscalización al Transporte Público de Antofagasta

El objetivo es garantizar un óptimo servicio que debe prestar el transporte público para los miles de usuarios que usan a diario el transporte público en la región de Antofagasta. De este modo, la secretaria regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Romina Vera Butt, continúa con una serie de controles en terreno junto al equipo de Transporte Público Regional, los inspectores de la Unidad de Fiscalización del Ministerio y Carabineros.

“Hoy nos encontramos fiscalizando en particular el porte de la licencia de conducir en los buses del transporte urbano. Es muy importante asegurar y garantizar que los servicios se presten adecuadamente y que los conductores tengan la licencia que corresponde para conducir el transporte público, esto para nosotros es esencial. Vamos a seguir realizando este tipo de fiscalizaciones en varios puntos de la ciudad”, enfatizó la seremi.

El procedimiento de fiscalización aleatoria se realizó en la avenida Pedro Aguirre Cerda. Los inspectores del Ministerio de Transportes controlaron a 16 conductores del transporte público (microbuses). Se cursaron dos citaciones al Juzgado de Policía Local. Una por revisión técnica vencida y la otra por neumático en mal estado.

A estas fiscalizaciones se suman los controles que se materializan en el centro de la ciudad, específicamente a los vehículos mal estacionados. “Debemos cambiar y mejorar los hábitos los conductores de autos particulares, teniendo presente la ley de convivencia vial. Hemos observado que muchos de ellos no respetan la Ley del Tránsito y se estacionan en zonas exclusivas de paradas de la locomoción colectiva; se estacionan sobre las aceras, sobre los pasos peatonales y al lado izquierdo de la calzada”, precisó la autoridad.

La autoridad hizo un llamado a todos los conductores particulares a respetar la normativa del tránsito. Enfatizó que una responsable conducta y consiente de la consecuencia de decisiones que se toman respecto de la conducción, permitirá avanzar en descongestionar el centro de la ciudad, calles y avenidas en las que no está permitido el estacionamiento. “La señalética es clara: no estacionar ni detenerse en calles y avenidas que no permiten el aparcamiento. Así contribuiremos a la normal circulación de autos y microbuses. Los tacos nos afectan a todos y, con estos operativos, podremos en conjunto mejorar y optimizar los tiempos de desplazamientos”, recalcó la secretaria del ramo.

Un inspector del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes tiene la misma facultad que un carabinero. Ellos fiscalizan que los vehículos cuenten con las condiciones técnicas y de seguridad, verificando además la documentación (licencia de conducir, revisión técnica, SOAP, cartola de recorrido) que exige la normativa. Se controlan, entre otros, el estado de neumáticos, bocina, luces, parabrisas y dispositivos de velocidad. También se verifica el estado y uso del cinturón de seguridad.