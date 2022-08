“Déjate de mentir Jonathan Velásquez”: Encaran al alcalde de Antofagasta durante sesión del concejo municipal

Una tensa sesión del concejo municipal se realizó durante este viernes en la Municipalidad de Antofagasta, debido a los fuertes cruces entre el alcalde Jonathan Velásquez y concejales de la comuna.

En la oportunidad, el alcalde de la comuna se refirió a la situación de las llamadas “tomas VIP”, que involucran a una dirigenta del Partido Socialista.

A pesar de que todos los concejales expresaron su condena a las denominadas “tomas VIP”, el alcalde intentó tergiversar los hechos afirmando que los concejales estarían defendiendo la situación, lo que causó la molestia de los ediles y que el alcalde recibiera una dura reprimenda.

“Oye córtala. Déjate de ser tan mentiroso Jonathan Velásquez. Nadie está defendiendo. Estamos exponiendo tu forma de hacer las cosas. No estamos enojados, todos estamos diciendo la forma que tienes de hacer las cosas. Todos estamos diciendo que denunciamos, que estamos en contra de esta situación, que no puede pasar eso y tú sigues con querer instalar en la ciudadanía y la opinión pública que nosotros los estamos defendiendo“.

“Cómo que tú“, replicó Velásquez cuentionando que se le tuteara. “Déjate de mentir Jonathan Velásquez“, reafirmó Kong.

#VIDEO | “Déjate de mentir Jonathan Velásquez”: Durísimo round se produjo en el concejo municipal de #Antofagasta entre el alcalde Jonathan Velásquez y el concejal Camilo Kong. pic.twitter.com/oyNgeN0egP — Diario Antofagasta (@diarioafta) August 17, 2022

EMPLAZAMIENTOS AL ALCALDE

No fue el único concejal que cuestionó al alcalde Velásquez. El concejal Waldo Valderrama también encaró al edil, debido a que su fotografía aparece en uno de los videos del alcalde que se refiere a las tomas VIP.

“Voy aprovechar que lo mencionó, para que cada vez que haga un video no trate de relacionar mi imagen a este tipo de sucesos, porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Me parece de una actitud cobarde tratar de relacionar mi imagen a ese caso“, indicó el concejal.

“¿Me está tratando de cobarde concejal?”, cuestionó Velásquez, a lo que Valderrama respondió “se lo estoy diciendo en la cara -porque es una relación mañosa poner mi imagen en un video- en un caso que no tengo absolutamente ninguna relación“.

El edil continuó la discusión, sentenciando “pero si son de su gobierno pues concejal, son sus amigos“. Mientras el concejal, aclara “no, no son mis amigos alcalde. Hay un montón de personas más que se relacionan con ellos, no tiene nada que ver, que usted mañosamente ponga mi imagen“.

“Es un caso, el cual todos los que somos de este gobierno hemos condenado porque nos pareció una actitud totalmente reprochable (…) Totalmente reprochable la actitud que tomó Jacqueline Santander, la cual hemos condenado y hemos solicitado a la DPR que retire inmediatamente esa construcción“, agrega Valderrama.

Por su parte, la concejala Paz Fuica cuestionó que el alcalde se retirara de una reunión con el Ministro de Obras Públicas para ir a grabar un video.

A su vez, la concejala Karina Guzmán (FRVS), señaló que desde el 10 junio está denunciada una toma dentro del ex vertedero municipal y que la autoridad comunal no le ha dado el mismo tratamiento o cobertura a este problema.