Denuncia: Sujetos roban en Liceo Industrial de Antofagasta afectando directamente a los alumnos más vulnerables del establecimiento

La noche de este domingo 21 de agosto, alrededor de las 23:00 horas, tres sujetos ingresaron al Liceo Industrial de Antofagasta, para robar la bodega donde se encuentran guardadas las cosas del beneficio de Pro-Retención y que van destinadas a los alumnos más vulnerables de la unidad educativa.

Mediante el video de la cámara de seguridad, se pudo observar como tres individuos saltan las rejas de calle Rendic e ingresan directamente a la bodega, la cual queda en el segundo piso del establecimiento.

De acuerdo a Bianca Esquivel Orrego, Psicóloga y Coordinadora del Equipo Psicosocial Liceo Industrial, tras acceder al segundo piso, los sujetos, “rompen la puerta a patadas y golpes, logran sacar la puerta, y alcanzan a robar cerca de 40 pares de zapatillas deportivas (de marcas Nike y Puma) y salen”.

Asimismo, agrega que “esto ocurrió de 5 minutos. En 5 minutos nos robaron, rompieron la puerta y todo, saltan por donde mismo entraron y a las 23:30 más o menos la guardia sale, revisa el lugar y llega carabineros”.

Por otra parte, la profesional hace hincapié en lo que significa este robo para el liceo, pero sobre todo, para los alumnos. “Es bien lamentable la situación, porque son cosas que se les roba a los niños más vulnerables de nuestro liceo, que constan y que están acreditados por ser el 40% más vulnerable y estas cosas se comprar con dinero de la Pro-Retención, son dineros que llegan una vez al año, de hecho, la compra había llegado el día viernes, así que son niños que se van a quedar sin su vestimenta, sin su calzado deportivo”, expresó Esquivel.

Finalmente, hacen el llamado a la comunidad para que puedan entregar algún tipo de información o antecedentes del lamentable hecho. De la misma forma, llaman a no comprar “este calzado, lo más seguro es que lo van a tratar de reducir en el mercado negro, entonces hacemos un llamado a que por favor no accedan, que no lo compren, que den aviso”, señaló Bianca.

Cualquier información se puede entregar directamente en la dirección del establecimiento, donde serán escuchados dentro de la confidencialidad.