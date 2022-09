¡Buenas noticias!: Autoridades de salud dieron el vamos a la eliminación del Copago para beneficiario de Tramos C y D de Fonasa en Antofagasta

A contar de este jueves 1 de septiembre entró en rigor la nueva medida de Copago Cero que permitirá que más de 5 millones de personas que pertenecen al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en sus Tramos C y D, menores de 60 años, no tengan que pagar por sus atenciones de salud en la Red Pública, logrando con esto la gratuidad total para más de 15 millones de usuarios adscritos a FONASA.

Desde el Hospital Regional de Antofagasta, lugar donde se reunieron las autoridades de FONASA, Seremi de Salud, Servicio de Salud y directivos del centro asistencial, los voceros explicaron los alcances que tendrá este importante hito para los pacientes del país y de la región.

La Directora Zonal Norte de Fonasa, Elba Varas Espinoza, resaltó que en la región de Antofagasta, esta medida de Copago Cero beneficiará a más de 206 mil personas.

“Quiero informar que efectivamente y de acuerdo con lo anunciado, los tramos C y D del Fondo van a tener completa gratuidad, es decir, una contribución estatal del 100 por ciento cuando se atiendan en la Red Asistencial Pública. En ese contexto, esto implica un ahorro importante para nuestros beneficiarios, significando una preocupación menos para las familias que les permitirá recuperar su salud y no estar preocupados si cuentan con el presupuesto para poder costear ese tratamiento”, mencionó Varas. Además, dijo que la Modalidad de Atención Institucional tiene más de 2 mil 500 prestaciones aranceladas y todas van a ser gratuitas para los menores de 60 años de los tramos C y D que se atiendan en los hospitales públicos.

La autoridad de FONASA resaltó que no es necesario que la población beneficiaria realice algún trámite adicional, ya que el Copago Cero es automático, es decir, no requiere de ningún trámite asociado para acceder a la atención de salud.

Por su parte, la Seremi de Salud Antofagasta, Jéssica Bravo, expresó que el inicio del copago cero, constituye un gran hito para la región y el país, una iniciativa que nace desde el liderazgo del presidente Gabriel Boric y de la Ministra María Begoña Yarza, y que viene a reducir de manera significativa la carga financiera de las familias que se atienden en el sistema público de salud.

Puntualizó que el Gobierno y el Ministerio de Salud, están buscando las fórmulas para avanzar de forma sustantiva hacia una salud más accesible y equitativa, destacando que, ante intervenciones complejas o tratamientos de largo plazo, los copagos podían superar fácilmente el millón de pesos.

Asimismo, el director (s) del Servicio de Salud Antofagasta, Mario Rojas, señaló que “han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos convirtiendo en realidad, tener un sistema de salud público, gratuito para todas y todos los usuarios de Fonasa. Como Servicio de Salud de Antofagasta, estamos optimizando nuestro accionar en los cinco hospitales de la red pública, además de la Atención Primaria de Salud (APS), con el objetivo de estar a la altura de la medida anunciada”, apuntó Rojas.

Finalmente, el director del HRA, Dr. Antonio Zapata, además de confirmar su satisfacción con esta positiva iniciativa, consignó algunas recomendaciones: “queremos explicar a nuestros pacientes y usuarios pertenecientes a los tramos C y D de FONASA que acuden al Hospital Regional de Antofagasta que, aunque no van a pagar nada por los servicios prestados, igual deben pasar por las ventanillas de recaudación que tenemos en estos momentos a nuestras espaldas. El fin de este trámite es verificar su previsión y además hacer control de las prestaciones médicas recibidas y recibir el sello correspondiente, para llevar un estricto control de los servicios otorgados”, acotó Zapata.