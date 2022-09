“Nuestra situación es crítica, debemos reunir casi $3 millones”: Prodas Antofagasta busca apoyo para seguir ayudando a los animalitos abandonados

A través de una publicación en sus redes sociales, la organización sin fines de lucro, Prodas Antofagasta, dio cuenta de la complicada situación financiera que enfrentan actualmente para poder seguir salvando vidas y rescatando del abandono e indiferencia a los animalitos desvalidos.

En ésta mencionan que deben reunir casi tres millones de pesos, lo que vendría solo a cubrir los hogares temporales de 75 gatitos, junto a su arena sanitaria, insumos y alimentos. Además de concretar las esterilizaciones que cada semana sin falta se realizan a cerca de 10 a 15 gatos que viven en techos y en situación de calle, donde además se lleva alimento a las distintas colonias felinas.

Lo que se suma a los casos llevados que aún continúan con atención veterinaria, eso sin contar los nuevos casos que llegan día a día a la agrupación.

FALTA DE APOYO

En el mensaje, señalan que “Las rifas no se están vendiendo, la lucatón va malísima y las donaciones de alimento no nos alcanzan para cubrir el mes“, agregando que “No hemos podido reunir ni el 10% de los gastos, ya no sabemos qué hacer“.

Realizando un llamado desesperado para continuar ayudando, destacando que “todos los gatitos que tenemos son de los mismos mensajes de gente que nos ha escrito pidiendo ayuda, que han encontrado abandonados, atropellados o muy enfermos y después de que los recibimos se olvidan totalmente de ellos. Nuestros pequeños no tienen la culpa“, concluyeron.

GASTOS

Finalmente, realizaron un desglose detallado del monto a reunir para Agosto- Septiembre:

Puedes seguir la campaña para reunir fondos y conocer los distintos casos que cubre la organización, a través de su Facebook e Instagram o bien su página web donde podrás saber un poco más de todos los voluntarios, voluntarias y su labor en: www.prodas.cl