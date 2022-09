Juzgado Civil de Antofagasta condenó al municipio por grave lesión de transeúnte provocada por monolito mal instalado

El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta en contra de la Municipalidad local y le ordenó pagar una indemnización de perjuicios de $10.532.830 por concepto de lucro cesante, más $20.000.000 por daño moral, a transeúnte que quedó con una incapacidad física del 50%, debido a graves lesiones que sufrió al tropezar con un monolito mal instalado en una vereda de la comuna el 22 de enero de 2018.

En el fallo, la magistrada Elizabeth Araya Julio condenó a la Municipalidad de Antofagasta por la falta de servicio, al no fiscalizar la instalación de la infraestructura en el espacio público.

“Del mérito de los antecedentes que obran en autos, en especial, de la prueba documental aportada por la demandante, se ha logrado acreditar que, efectivamente a contar del día 22 de enero del 2018, época del accidente, los padecimientos físicos sufridos por la actora han desencadenado un cambio drástico en su calidad de vida, lo que incluso la llevó a que fuera declarada por el COMPIN, con una discapacidad física del 50%, y que razonando desde la normalidad, no cabe sino concluir que la lesión sufrida por la demandante en su rodilla derecha y que requirió de una intervención quirúrgica, le trajo aparejada consecuencias nefastas, tanto físicas como psicológicas, pues incluso no ha podido desarrollar la profesión u oficio como lo hacía con anterioridad al accidente, toda vez que, es sabido que el trabajo de técnico paramédico requiere de un importante soporte y esfuerzo físico que la demandante ya no puede cumplir en atención a su discapacidad; por lo que se acogerá la demanda en esta parte“, sostuvo el fallo.

Por tanto, se resolvió que “Se acoge la demanda deducida por doña (…), solo en cuando se condena a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, a pagar la suma de $10.532.830 (diez millones quinientos treinta y dos mil ochocientos treinta pesos), por concepto de lucro cesante y, la cantidad de $20.000.000 (veinte millones de pesos), por concepto de daño moral, con ocasión del accidente ocurrido el día 22 de enero del año 2018, y se rechaza en lo restante“.