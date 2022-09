“Avanzar en verdad, justicia y reparación”: Presidente Boric lideró conmemoración a 49 años del Golpe de Estado en Chile

Este domingo 11 de septiembre, se cumplen 49 años del Golpe de Estado, por lo que el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, fue quien encabezó el acto de conmemoración de esta mañana, destacando figuras como Salvador Allende y personas que tras casi cinco décadas, aún están desaparecidas.

“Tenemos un compromiso ético y político con ellos (…) ese compromiso del nunca más y avanzar en verdad, justicia y reparación”, aseveró.

Asimismo, el mandatario aprovechó la instancia para recordar los resultados del Plebiscito de salida, la cual fue votada el pasado domingo, además de enviar un mensaje a los sectores políticos que ponen en duda la continuidad del proceso constituyente.

“Los resultado del plebiscito no son apropiables por nadie en particular. No cometan el error de creer que se haya rechazado el texto sea un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Nosotros tenemos que trabajar unidos, por encontrarnos, pero como decía la ministra Tohá, ‘no cambiar no es una opción’ (…) La democracia toma su tiempo, pero estoy convencido de que durante nuestro periodo tendremos una Constitución de la que todos podamos sentirnos orgullosos”.

“Yo confío firmemente en la sabiduría del pueblo y eso significa no ningunear las decisiones que toma el pueblo. A diferencia de hace 49 años, la derrota que sufrimos en las urnas quienes estábamos por el Apruebo fue una derrota democrática, a diferencia de hace 49 años, cuando fueron las armas, la violencia, la traición, la que pretendió imponerse”, aseguró.

Del mismo modo, remarcó que “En la derrota se fortalecen las convicciones y nos ayuda a avanzar, con mucha decisión, con gradualidad, pero sin renunciar”.

La actividad en La Moneda cerró con un paseo por el Patio de los Cañones con fotos de memoria relativas al 11 de septiembre de 1973.