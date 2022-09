Recolectores de basura de Antofagasta anuncian movilizaciones por “incumplimientos de la autoridad municipal”

Los recolectores de basura de Antofagasta anunciaron este lunes movilizaciones que podrían dar paso a un gran paro regional, en caso de no respetarse los acuerdos comprometidos por la autoridad municipal relacionados con la elaboración de las bases de licitación para servicios de retiro de basura, los cuales no estarían respetando la normativa respecto a mejoras salariales.

Por el contrario, señalan que “las bases que tiene publicada la Municipalidad de Antofagasta nos están bajando los sueldos y aquí hay familias que tenían muchas esperanzas en su mejoras, somos un sector muy precarizado y no podemos aguantar que lo sigan haciendo y aún, vulnerando lo que dice la ley”, señaló el presidente de los recolectores de Chile, Armando Soto.

Tal situación, estaría generando un detrimento en las condiciones de trabajo actuales. Así lo anunciaron los dirigentes regionales y nacionales de la Federación de recolectores de Chile (Fensinaj) en contacto con el Matinal del canal Antofagasta Televisión.

De acuerdo a los recolectores, a problemática se remonta a la elaboración de las bases de licitación que está realizando la municipalidad, las cuáles estarían vulnerando las cláusulas contenidas en la Ley 21.445 vigente desde abril de este año, que mejora sustancialmente las remuneraciones y condiciones de seguridad de trabajadores del sector y que, ha sido una lucha de años de los trabajadores organizados en torno a Fenasinaj.

En el caso del actual proceso concursal que estaría realizando el municipio, no se habrían considerado tales mejoras salariales, y especialmente en materia de seguridad, lo que es especialmente delicado considerando que es uno de los rubros con mayores tasas de accidentabilidad.

Armando Soto, Presidente a nivel nacional, viajó hasta la ciudad de Antofagasta para apoyar las medidas y reunirse con quien sea necesario para encontrar una salida a esta situación: “Me parece impresentable que las bases de licitación para los servicios de retiro de basura sigan tal cual, pues ya nos hemos reunido con las autoridades municipales quienes se habían comprometido personalmente a corregir y reestablecer las bases con derechos mínimos que nos consagra la ley, y ¿ahora me encuentro con que esto no fue respetado y que sigue igual?, pues ahora nos cansamos, nadie quiere llegar a la instancia de paralizar las actividades, pero no nos dejan más alternativas, están pasándonos a llevar”.

Sobre el funcionamiento de los servicios de retiros de basura, los dirigentes agregaron “nosotros tenemos clara conciencia del perjuicio que esto provoca y siempre hemos priorizado el diálogo social, pero la autoridad se está burlando de nuestro trabajo, de momento no descartamos ninguna medida”. Asimismo, aseguró que esperaban tener noticias positivas, por el bien de la ciudadanía.

Los próximos días serán claves para encontrar soluciones dado que se vienen las fiestas patrias donde se acumula gran cantidad de residuos, sin dejar de lado que, además, aún estamos en contextos sanitarios complicados, como el que aún atraviesa nuestro país.