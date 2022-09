Deportes Antofagasta desmiente al alcalde Jonathan Velásquez: Descarta supuesta deuda de $200 millones y acusa falta de gestión del municipio

Una fuerte polémica es la que sostienen la Municipalidad de Antofagasta con el Club de Deportes Antofagasta, luego que el municipio anunciara su intención de demandar al club por una supuesta deuda de más de $200 millones de pesos por concepto de arriendos, luz y agua.

El anuncio fue realizado por el municipio en un medio local afin a la administración de Jonathan Velásquez, que no consideró la otra parte de la historia: La versión del club respecto a la controversia.

Es así que con el fin de que la comunidad pueda conocer los diferentes puntos de vista involucrados en una situación de conflicto, para que pueda juzgar con todos los antecedentes sobre la mesa, conversamos con Juan Pablo Morales, Gerente General del Club de Deportes Antofagasta, quien en entrevista exclusiva con El Diario de Antofagasta entrega la versión oficial del club, que no fue consultada y es omitida en el mencionado artículo.

Al respecto, Deportes Antofagasta niega de plano las acusaciones vertidas por la autoridad comunal. “La verdad es que, por supuesto, nosotros desmentimos tajantemente la publicación“, indica el dirigente puma.

Al respecto, frente a la supuesta deuda de $200 millones de pesos por concepto de arriendo, uso de agua y luz en las instalaciones del Estadio Regional, desde Deportes Antofagasta aclaran que el club fue notificado en el año 2019 a través de una administración anterior sobre este cobro, frente a lo cual Deportes Antofagasta se apersonó en el municipio para aclarar la situación, dado que hay otras instituciones que hacen uso de las instalaciones con el mismo medidor, situación irregular que no ha sido resuelta por el municipio.

“Nosotros asistimos a reuniones con el municipio y hay minutas de por medio que confirman que el municipio quedó con la tarea de contrastar el tema, porque de estos 201 millones de pesos de los que habla el memorándum, nosotros argumentamos que, efectivamente queríamos pagar nuestro consumo, pero que había más usuarios que estaban dentro del estadio y que también hacían uso de este espacio“, explica Juan Pablo Morales.

En este sentido, el Gerente General del elenco “puma” indica que otras instituciones e incluso la empresa que estaba encargada de mantener los espacios verdes del recinto ocupaba el mismo medidor, por lo que la posición del club siempre ha sido disposición a pagar sus gastos y que estos se distribuyan en función del uso que realicen los usuarios, pero que ninguna de las sucesivas administraciones municipales, incluyendo la actual, ha regularizado el tema.

Asimismo desde Deportes Antofagasta sostienen que se han contactado con el municipio por los canales formales para aclarar la situación y acordar una regularización del arriendo y gastos complementarios, incluyendo carta formal que fue recepcionada por la oficina de partes.

“Nosotros siempre manifestamos el interés de regularizar la ocupación de este espacio; y el día 2 de febrero, un personero de la municipalidad nos solicita una serie de antecedentes para poder crear y generar este contrato, a lo cual nosotros el 3 de febrero respondimos formalmente con todos los antecedentes que se nos estaban solicitando para poder formalizarlo, cosa que nuevamente nunca ocurrió“; explica el Gerente General de deportes Antofagasta.

Por esta razón, desde Deportes Antofagasta explican que “la voluntad de la institución siempre ha sido formalizar el uso de este espacio pero, lamentablemente, de parte del municipio no hemos tenido una respuesta formal”.

Pagos por más de $160 millones al municipio

Desde Deportes Antofagasta destacan que a pesar de la falta de respuesta del municipio para regularizar la situación de los servicios como agua y electricidad, solo durante el año 2022 el club va a pagar más de $160 millones de pesos al municipio por concepto de arriendo, cada vez que el club juega en el Estadio Calvo y Bascuñan. Un arriendo que indican, continuarán pagando más allá de las acusaciones de Velásquez.

Cabe destacar que cuando la cancha del estadio no estaba en condiciones de que se jugaran partidos de fútbol profesional en Antofagasta, el equipo tuvo que jugar en Calama e Iquique. Ambos municipios cobraron al club 1 millón de pesos de arriendo por partido, por lo cual en un año el club no pagaría más de $25 millones incluyendo los partidos del campeonato, Copa Chile y Copa Internacional, mientras que en Antofagasta paga más de $160 millones.

“Independiente de cual sea la administración que hoy en día tiene el municipio, es el club de la ciudad. Es un club que se debe a sus hinchas, y hoy en día tenemos una hinchada que es particularmente importante, la institución por primera vez participó de competencias internacionales en donde se llevó el nombre de Antofagasta, de la ciudad de Antofagasta, de los ciudadanos de Antofagasta por toda Sudamérica“, señalan desde Deportes Antofagasta.

CDA Femenino

Otro tema abordado por el club es la situación del CDA Femenino, que arriesga quedar sin espacio para poder realizar sus prácticas. El plantel tuvo una merma en el uso de horas de la cancha 3, las cuales eran pagadas por el club, que actualmente está concesionado al Club Deportivo SQM.

Desde Deportes Antofagasta afirman que cuando se apersonaron a hacer el pago de las horas de arriendo “El departamento de rentas rechazó el pago debido a que los oficios venían sin timbre y sin firma. Situación que es una anomalía de la administración, no una anomalía nuestra“, explican.

Rotura de butacas y malas condiciones en el estadio

Otro de los hechos más bullados en el último tiempo son los actos vandálicos que destruyeron 1.400 butacas del Estadio Calvo y Bascuñán, además de daños en los baños por acción de barristas de Colo Colo, tras un encuentro con Deportes Antofagasta.

Los daños fueron provocados por la hinchada del equipo visitante, pero fueron asumidos por el elenco puma. Lo anterior, porque además de pagar arriendo por el uso del recinto de acuerdo al contrato, el club cumple con entregar adjunta antes de cada partido una boleta de garantía que permite poder salvaguardar las instalaciones del estadio en caso de que ocurran algunos desmanes.

Es así como el club ya adquirió estas butacas de reemplazo, que se encuentran en el recinto hace más de 5 meses listas para ser instaladas, pero el municipio no entregó las autorizaciones respectivas para instalarlas, porque de las 1.400 butacas faltaban 30 que eran de un color diferente al blanco.

“Cuando empezamos con las gestiones de compra de las butacas y también las gestiones de reparaciones de los baños que logramos hacer, se nos cita en la municipalidad para decirnos que como empresa privada no podíamos intervenir un bien público. Lo cual, claramente habla sobre una disonancia entre lo que dice el contrato versus lo que hoy en día nos ha estado solicitando la municipalidad“.

Desde el equipo puma indican que “han pasado cinco meses desde que llegaron las butacas, las butacas están guardadas acá en el mismo estadio, y la última reunión que tuvimos con el área jurídica de la municipalidad fue que no podíamos instalarlas debido a que faltaban 30 butacas de 1.400 aproximadamente, ya que de las 1.400 butacas 1.370 son de color blanco y las 30 restantes son de color diferente. Por supuesto nosotros ya tenemos la solución y las butacas de color están esperando que la municipalidad nos oficie para poder instalar este espacio“.

Lo que más lamentan desde Deportes Antofagasta es que por este problema de gestión del municipio para autorizar la instalación de las butacas faltantes, “el inmueble se sigue dañando“.

“A eso le podemos sumar las pantallas del marcador electrónico que llevan más de cinco años malas. Nosotros hoy en día, caemos en incumplimiento de parte de la ANFP, a la hora de dar los resultados del partido en el encuentro, pero no hemos encontrado respuesta“, explica el Gerente General de Deportes Antofagasta.

Pasto seco y problemas para practicar en la cancha principal

Otro tema que ha sacado ronchas en la relación entre el municipio y el club, es el mal cuidado del cesped del recinto, que se vio en muy malas condiciones durante el presente año, obligando al club a jugar tres partidos afuera de la ciudad debido a que la cancha no estaba en condiciones, hecho que suscitó polémica incluso a nivel nacional, dado que el periodista Juan Cristobal Guarello recordó que ninguna administración municipal, ni de la dictadura, ni de la concertación, ni de Chile Vamos, había dejado morir la cancha del Estadio Calvo y Badcuñán, como hizo la administración de Jonathan Velásquez.

Desde la municipalidad se argumenta que no era una responsabilidad de ellos sino que de la administración anterior, “pero resulta que la empresa que mantiene estos espacios deportivos llevaba más de cuatro meses informando a la municipalidad que el contrato iba a caducar y frente a eso no se hizo gestión y se dejó que el pasto se secara, que las canchas 3 y 4 también se secaran, porque la mantención de este espacio verde la pagamos nosotros como institución, no lo paga la municipalidad“, explican desde Deportes Antofagasta.

Históricamente el club ha ocupado la cancha una a dos veces por semana para poder hacer su práctica de fútbol, dado que es fundamental para el equipo local poder practicar en el mismo espacio en que van a jugar. “Lamentablemente, con esta administración eso ha sido muy complejo, cada vez que solicitamos en algunas ocasiones se nos permite, en otras no, pero eso va sumando diferentes variables que merman el rendimiento deportivo de los jugadores del plantel profesional“, explican desde Deportes Antofagasta.

¿A qué se puede atribuir que no se ha podido llegar a un entendimiento entre las partes por los canales formales y se opta por lo mediático?

“Es algo que debiera responder la autoridad. Es la persona que sacó ese artículo. Nosotros por todos los medios, y aquí están todas las pruebas, hemos hecho gestiones y solicitado regularizar el uso de este espacio deportivo. De ahí en más es decisión de la persona publicar en redes sociales sin entregar todos los antecedentes, porque no se entregan todos los antecedentes…Se entrega la mitad. El resto de los antecedentes los estoy entregando ahora en este momento. Eso ya es una política de la municipalidad y no me podría referir a eso.

Nosotros estamos a disposición de poder regularizar esto, nosotros queremos estar en norma para poder desarrollar un proyecto deportivo tranquilo.

¿Hay riesgo de que frente a estas posibles falencias de gestión, falta de diálogo y formalidad en la administración municipal, Antofagasta se vea obligado nuevamente a ejercer su localía fuera de la ciudad?

Sí, hoy en día es parte del análisis que tenemos que realizar como institución una vez que culmine la temporada. Ya tuvimos que salir una vez por no tener las condiciones adecuadas mínimas para poder cumplir con la práctica de los partidos de fútbol y de mantenerse la situación, por supuesto que lo vamos a analizar.

El gran problema es que el que sufre frente a esto es el hincha, el hincha es quien tiene que trasladarse a Iquique, es el hincha quien tiene que trasladarse a Calama cuando aquí existen las condiciones, pero, lamentablemente, la comuna tiene un déficit de espacios deportivos. Un déficit importante. No olvidemos la Cancha de La Almejas, yo no sé cuánto tiempo lleva cerrada y está abandonada; la cancha 5 lleva alrededor de 4 meses desde que se cambió la alfombra, más de dos años parada y todavía no se puede usar y así, podría nombrar una serie de otros espacios más que están en abandono. Hoy en día, lo único que queremos es que estos espacios estén en condiciones para que la gente pueda practicar deporte y para que el club de la ciudad también pueda practicar deporte en las condiciones mínimas de uso.

Todas estas cosas de muy buena manera las solicitamos al alcalde y a las direcciones que tienen a cargo la administración del estadio, pero no hemos tenido respuesta concretas respecto al uso de la cancha 1, a la formalización del contrato. Entonces, hoy en día, se nos acusa de algo que nosotros hemos solicitado por todo los medios regularizar y no ha sido regularizado por las distintas administraciones. Esa es la parte que falta del reportaje o lo que la municipalidad sacó en este reportaje. Esto perfectamente se podría conversar en reuniones de trabajo y concentrarnos en la solución pero la verdad es que la contraparte se concentra más en la problemática que en la solución. Es una problemática que nosotros hemos abordado constantemente en innumerables ocasiones para poder formalizar y la respuesta del municipio ha sido nula. No la hemos tenido lamentablemente.

¿Algún mensaje que quiera dejar a los hinchas de Deportes Antofagasta, los seguidores del club y también al equipo?

El mensaje que nosotros entregamos a la comunidad completa es que continúen con el apoyo. Deportivamente hoy el plantel profesional está en una situación compleja, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para poder revertirla y también invitamos a la comunidad a que nos apoye. No olvidemos, y lo voy a repetir hasta el cansancio, este es el equipo de la ciudad y se llama Deportes Antofagasta. Por ende, necesitamos que todos nos apoyen independiente que administrativamente tengamos cosas por solucionar, que las hemos solicitado y que hoy en día no tenemos respuestas.

Hoy en día, de cara a la recta final del campeonato que queda un mes, lo único que pedimos es apoyo. Esperamos sentarnos con las autoridades, que nos entreguen la información respectiva para poder normalizar el uso de este espacio, nosotros por supuesto responder a la obligación que nos compete y continuar con este proyecto que es de la ciudad.